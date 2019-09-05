Switch için 2 Assassins Creed oyunu daha geliyor

Nintendo’nun 2017 Mart’ında satışa sunduğu Nintendo Switch, hibrit yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Hem TV üzerinde, hem de mobil olarak oynanabilen konsolun en büyük dezavantajı ise güçlü bir sisteme sahip olmamasıydı.

Bir tabletten hallice olan Switch, güç ve performans açısından 2013 yılında çıkan PS4 ve Xbox One’ın gerisinde kalmıştı. Hal böyle olunca oyun yapımcıları da yeni AAA tarzı yapımlarda Switch’i es geçmeye başladılar.

Elbette Switch’in başarılı satış rakamlarına ulaşması, yapımcıların bu konsola olan ilgisini de arttırdı. Yeni oyunları bu konsola taşıyamayan yapımcılar, en azından eski oyunları getirip biraz para kazanalım düşüncesiyle hareket ettiler. Nitekim bu sayede pek çok eski oyun Switch için raflardaki yerini aldı. Almaya da devam ediyor.

Ubisoft AC 3 ve Liberation’dan sonra AC 4 Black Flag ve AC Rogue’un da Nintendo Switch için satışa sunulacağını açıkladı. Hatırlanacağı üzere her iki oyun da ilk olarak PS3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu.

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