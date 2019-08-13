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Switch için en çok indirilen oyunların listesini açıkladı

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TEKNOLOJİ  | 13.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

Nintendo kısa süre önce yeni konsolu Switch Lite’ı tanıtmıştı. Hatırlanacağı üzere orijinal Switch, 2017 Mart’ında satışa sunulmuştu. Nintendo’nun yeni konsolu satışa sunulduğunda en çok tartışılan konu Switch’in el konsolu mu yoksa ev konsolu mu olduğuydu. Nitekim Switch Lite’ın piyasaya sürülmesiyle bu sorunun yanıtı da verilmiş oldu.

Switch için en çok indirilen oyunların listesini açıkladı

Peki Switch için en çok indirilen oyunlar hangileri? Malum, Nintendo sahiplerinin oyun kültürü PS4 ve Xbox One’a nazaran biraz daha farklı. Dolayısıyla en çok satan oyunlar söz konusu olduğunda da hayli farklı bir liste ile karşılaşıyoruz.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri en çok indirilen oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

  1. Fortnite
  2. Super Smash Bros. Ultimate
  3. Fire Emblem: Three Houses
  4. Minecraft
  5. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order
  6. Super Mario Maker 2
  7. Zelda: Breath of the Wild
  8. Cuphead
  9. Dragon Quest Builders 2
  10. Doom
  11. Rocket League
  12. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy
  13. Stardew Valley
  14. Membrane
  15. Hollow Knight
  16. Cadence of Hyrule
  17. Dragon Ball Xenoverse 2
  18. 911 Operator
  19. Robonauts
  20. Super Mario Maker 2 + Nintendo Switch Online Bundle
  21. Mario Kart 8 Deluxe
  22. Doom 3
  23. Terraria
  24. Doom II
  25. Overcooked 2
  26. Human: Fall Flat
  27. My Hero: One’s Justice
  28. My Friend Pedro
  29. Overcooked Special Edition
  30. NBA 2K19

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Anahtar Kelimeler:
Switch nintendo Switch Lite

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