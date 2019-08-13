Switch için en çok indirilen oyunların listesini açıkladı

Peki Switch için en çok indirilen oyunlar hangileri? Malum, Nintendo sahiplerinin oyun kültürü PS4 ve Xbox One’a nazaran biraz daha farklı. Dolayısıyla en çok satan oyunlar söz konusu olduğunda da hayli farklı bir liste ile karşılaşıyoruz.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri en çok indirilen oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

Fortnite Super Smash Bros. Ultimate Fire Emblem: Three Houses Minecraft Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order Super Mario Maker 2 Zelda: Breath of the Wild Cuphead Dragon Quest Builders 2 Doom Rocket League Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy Stardew Valley Membrane Hollow Knight Cadence of Hyrule Dragon Ball Xenoverse 2 911 Operator Robonauts Super Mario Maker 2 + Nintendo Switch Online Bundle Mario Kart 8 Deluxe Doom 3 Terraria Doom II Overcooked 2 Human: Fall Flat My Hero: One’s Justice My Friend Pedro Overcooked Special Edition NBA 2K19

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