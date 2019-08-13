Switch için en çok indirilen oyunların listesini açıkladı

Peki Switch için en çok indirilen oyunlar hangileri? Malum, Nintendo sahiplerinin oyun kültürü PS4 ve Xbox One’a nazaran biraz daha farklı. Dolayısıyla en çok satan oyunlar söz konusu olduğunda da hayli farklı bir liste ile karşılaşıyoruz.
Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri en çok indirilen oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.
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