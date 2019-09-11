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Switch Online kritik bir karara imza attı

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TEKNOLOJİ  | 11.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

Artık NES ve SNES oyunları sisteme aylık olarak eklenmeyecek. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Switch Online kritik bir karara imza attı

Oyun ve konsol sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Nintendo, dijital abonelik servisini geçtiğimiz yıl kullanıma sunmuştu. Switch Online öncesinde, Switch sahipleri online modlara para ödemeden erişim sağlıyorlardı. Fakat bu sistemin devreye girmesiyle birlikte, online modları oynayabilmek için de belli bir ücret ödememiz gerekti.

Bu ücretin Switch sahiplerini rahatsız etmesinden çekinen Nintendo, her ay ücretsiz olarak 2 ya da 3 NES oyununu servis abonelerine ücretsiz olarak sunuyordu.

Geçtiğimiz günlerde bu NES oyunlarına 20 adet SNES oyunu da dahil edildi. Nintendo artık Switch Online servisinde NES oyunlarının yanı sıra SNES oyunlarının da ücretsiz olarak dağıtılacağını açıklamıştı.

Alınan bir kararla bu oyunların her ay düzenli olarak sunulması yerine, hazır olduğunda kütüphaneye eklenmesi uygun görüldü. Yani Nintendo, Switch Online servisine NES ya da SNES oyunu ekleyeceği zaman ay başını beklemeyecek. Bakalım bu karar Switch sahipleri tarafından nasıl karşılanacak? Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
switch online nes snes

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