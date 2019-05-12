Sylvester Stallone'nin mutlu günü! Kızı mezun oldu

Bir süredir modellik kariyerine de başlayan Sophia Rose Stallone, University of Southern California'dan (Güney California Üniversirtesi) mezun oldu.

Sylvester Stallone ve eşi Jennifer Flavin, bu mutlu günde çekilen pozlarını Instagram sayfalarında paylaştı.

Stallone, kızıyla çekilen pozunu onunla gurur duyduğunu belirten mesajı eşliğinde paylaştı.

Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin'in Sophia Rose, Sistine Rose ve Scarlett Rose adında üç kızı bulunuyor. Stallone'nin daha önce evlenip ayrıldığı Sasha Czak'tan Sage ve Seargeoh adında iki oğlu bulunuyor.

Sage Stallone, 2012 yılında 36 yaşındayken hayatını kaybetti. 40 yaşındaki büyük kardeşi Seargeoh Stallone ise kariyerine aktör olarak devam ediyor.

