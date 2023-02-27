T.C. nasıl yazılır? T.C. mi TC mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Doğru yazılışı pek çok kişi tarafından sorgulanan kısaltmaların başında T.C. gelir. Bu kısaltma yaygın olarak bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılmış hâlidir. Günlük yaşamda ve farklı alanlara yönelik metinlerde sıklıkla kullanılan T.C. kısaltmasının nasıl yazıldığının mutlaka öğrenilmesi gerekir. T.C. kısaltmasının nasıl yazıldığı açıklanırken belirtilmesi gereken husus ise "t" ve "c" seslerinden sonra nokta konulup konulmadığıdır. Bu bağlamda "Türkiye Cumhuriyeti kısaltması nasıl yazılır?" sorusuna yanıt sunulması amacıyla başvurulması gereken güvenilir kaynak ise kısaltmaların doğru yazılışlarının yer aldığı TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'dur.

T.C. nasıl yazılır?

Kısaltmalar genelde terim, sözcük, kurum, özel ad gibi ifadelerin simgeleştirilmiş hâlidir. Dolayısıyla kısaltmalar oluşturulurken genel olarak bu kısaltmanın ifade ettiği sözcüklerin baş harfleri kullanılır. Ancak ölçü birimleri gibi kısaltmalarda tek bir sözcüğün içerdiği birkaç harfin kullanılması ile bu sözcüklerin kısaltmalarının elde edildiği görülür. Yine istisnai durumlarda kurum veya şirketleri ifade eden kısaltmaların bir kısmında özellikle son sözcüğün birkaç harfinin kısaltmada kullanıldığı söylenebilir.

TDK tarafından da belirtildiği üzere gelenekleşmiş kısaltmalar dışındaki kısaltılmış ifadelerin sonuna nokta konulmadan yazıldığı söylenebilir. Ancak T.C. kısaltması gelenekleşmiş bir ifadedir. Türkiye Cumhuriyeti kısaltması olan T.C. nokta konularak yazılmalıdır. Yani günümüzde genel kısaltma kuralına uyulması için T.C. nokta konulmadan yazılsa da bu doğru bir kullanım değildir. T.C. doğru yazılışı ve yanlış yazılışı aşağıdaki gibi belirtilebilir:

T.C. (Doğru)

TC (Yanlış)

T.C. yazımı ile ilgili örnek cümleler

Kısaltmaların doğru yazılışları ile ilgili temelde iki ayrı husus merak edilir. Bunlardan biri kullanılan kısaltmanın büyük harfle mi küçük harfle mi yazıldığıdır. Yine kısaltmaların doğru yazılışlarına yönelik olarak araştırılan bilgilerden bir diğeri ise nokta işaretinin kullanılıp kullanılmaması gerektiği ile ilgilidir. "T.C. mi TC mi?" sorusu da az önce belirtilen ve kısaltmalarda nokta işaretinin kullanımına yönelik olan kuralla ilişkilidir.

T.C. TDK kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltmasıdır ve kısaltma yazılırken nokta işaretinin kullanıldığı görülür. Günümüzde genel olarak büyük harfle yapılan kısaltmalarda nokta işareti kullanılmazken T.C. gelenekleşmiş bir ifade olduğundan dolayı bu kısaltmaya cümle içerisinde yer verilirken nokta işareti kullanılır. Bu bağlamda T.C. kısaltmasının kullanıldığı örnek cümleler aşağıdaki gibi sıralanabilir: