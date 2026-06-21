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T-Rex derisinden çanta yaptılar! 500 bin euroya satacaklar

66 milyon yıl önce yaşamış Tyrannosaurus rex'in DNA'sından üretildiği iddia edilen dünyanın ilk lüks çantası açık artırmada satışa çıkıyor. Sıra dışı tasarımın yarım milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.

T-Rex derisinden çanta yaptılar! 500 bin euroya satacaklar
Çiğdem Berfin Sevinç

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek açık artırmada, laboratuvar ortamında geliştirilen T-Rex kolajeninden üretilen özel bir el çantası satışa sunulacak. Bilim insanları, ABD'de bulunan T-Rex fosillerinden elde edilen biyolojik verileri kullanarak çantanın hammaddesini oluşturdu.

Projede görev alan araştırmacılar, fosillerden elde edilen genetik materyalin analiz edildiğini, özel hücre hatlarına aktarıldığını ve ardından biyomühendislik yöntemleriyle deri benzeri bir materyal üretildiğini açıkladı.

T-Rex derisinden çanta yaptılar! 500 bin euroya satacaklar 1

FİYATI 500 BİN DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

Paris'teki müzayedeyi yönetecek Alexandre Giquello, söz konusu çantanın moda ve bilim dünyasında tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Çantanın 300 bin ila 500 bin euro arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Bu rakamlar onu dünyanın en pahalı çantaları arasına soksa da, 2025 yılında 8 milyon dolara satılan Jane Birkin'in orijinal Hermès çantasının gerisinde kalıyor.

T-Rex derisinden çanta yaptılar! 500 bin euroya satacaklar 2

BİLİM İNSANLARINDAN İDDİALI AÇIKLAMA

Projeyi yöneten Newcastle Üniversitesi Doku Mühendisliği Profesörü Che Connon, en zor kısmın canlı hücrelerden deri üretmek olduğunu ve bunu başardıklarını söyledi.

Ancak bazı uzmanlar, milyonlarca yıl öncesine ait DNA'nın kullanılabildiği yönündeki iddialara şüpheyle yaklaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fosil dinozor çanta T-Rex
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