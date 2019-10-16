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Tabanca ile kayınbiraderinin fabrikasını basıp, rastgele ateş açtı

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YAŞAM  | 16.10.2019 18:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Muammer S., boşanma davası açıp, evini terk eden eşinin kardeşine ait tekstil fabrikasını tabanca ile basarak, rastgele ateş açtı. Fabrika çalışanlarının büyük panik yaşadığı olayda yaralanan olmazken, polis kaçan Muamer S.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da emlak danışmanlığı yapan Muammer S.'nin, iddiaya göre, şiddet uyguladığı eşi bir süre önce boşanma davası açıp, evini terk etti. 2 çocuğunu da yanına alarak Çerkezköy'deki yakınlarının yanına yerleşen kadın, mahkemeye başvurup, kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu duruma öfkelenen Muammer S., 7 Ekim günü, eşinin kardeşi Ömer Ö.'ye ait tekstil fabrikasını tabanca ile bastı. Muammer S., fabrikanın yönetim katında odaları tek tek arayarak, rastgele ateş etti. Kurşunların bazıları fabrika sahibi Ömer Ö.'nün odasının hemen yanında bulunan yemekhanenin duvarlarına isabet etti.

SALDIRIDAN 5 DAKİKAYLA KURTULDU

Ömer Ö.'nin saldırıdan 5 dakika önce yanındaki müşterisini uğurlayıp, fabrikanın üretim bölümüne gittiği öğrenilirken, çalışanlar arasında büyük panik yaşandı. Muammer S., tabanca ile ateşler ettikten sonra kaçtı. Saldırı sonrası Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Fabrika içinde 22 boş kovan bulunurken, kurşunların duvarlara ve camlara isabet ettiği belirlendi. Olay anı ise fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.

'AİLEME KİN BESLİYOR'

Saldırı sonrası polise ifade veren fabrikanın sahibi Ömer Ö., kız kardeşinin boşanma aşamasındaki eşinin sürekli aileyi tehdit ve rahatsız ettiğini söyledi. Ömer Ö., "Baskın esnasında odamda olsaydım şu an hayatta olmayabilirdim. Daha önce çocuklarının bulunduğu okulda da benzer olaylar sergileyen bu kişinin mahkeme tarafından verilen uzaklaştırma kararına rağmen bunu yapabilmesi akıl alır değildir. Bu saatten sonra benim, ailemin, fabrikanın çalışanlarının can güvenliğinden kaygı duymaktayım. İnanıyorum ki devletimiz kısa sürede firari olan bu kişiyi bulacak ve gereğini yapacaktır" dedi.

Olayın ardından Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan Muammer S.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çerkezköy fabrika silahlı baskın

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
La bu millet eşkiya olmuş ama helal olsun yani kardeşim erkeklerde kendini kullandırmasın kadınları erkekleri kullanıyor şu an yemin ediyorum size hem aldatıyor hem ihanet ediyor hem kullanıyor peşkeş çekiyor hem de krallar gibi hayatını yaşıyor erkeklerde onların önüne getiriyor her şey
özel güvenlik,silahsız.. silâhlı bir saldırgan etrafında hayatını riske atmış
artık adaletten kimse korkmuyor. memeket ayvayı yemiş.
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