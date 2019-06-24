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Tabela almaya paraları olmayınca çözümü böyle buldular!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 24.06.2019 10:18 | Son Güncelleme

Savaş, terör ve yoksullukla mücadele eden Somali’de dükkan sahiplerinin tabelalar için harcayacakları parası yok, çözüm ise dükkan duvarı boyamaları.

Tabela almaya paraları olmayınca çözümü böyle buldular!

Somali’nin ana caddelerinden birinde yürüdüğünüz zaman dikkatinizi ilk çeken şey rengarenk, canlı ve el işi dükkan boyamaları olacaktır. Dükkanların isimlerini, o dükkanlarda neler sattıklarını pahalı tabelalar ile duyuramayan esnaf farklı bir yola başvurmuş. Dükkanın duvarlarını, o dükkan sahibinin istediği şeylerle donatan sanatçılar. Mesela bakkalın duvarlarında un, şeker, ampul, şampuan, sabun var. Bilgisayar mağazasına baktığınızda monitör, klavye, Mouse görüyorsunuz. İşte Somalili sanatçıların, birbirinden canlı renklerle oluşturdukları Somali’nin meşhur dükkan boyamalarından en güzel örnekler...

Somali’nin ana caddelerindeki yerel dükkanların her birinin duvarı adeta birer sokak sanatı eseri.

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El işi dükkan girişi boyamaları, Somali’nin iç savaş ve ardından gelen askeri diktatörlük ile mücadele ettiği 1990’lı yıllarda popüler hale gelmiş.

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O dönemde iş bulamayan, resim satamayan Somalili ressamlar yerel işletmelere her ikisinin de kazançlı çıkacağı dükkan duvarını boyama fikrini götürmüş.

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Muaviye Hüseyin Sidow da bu ressamlardan, hatta en meşhurlarından biri, 100’den fazla dükkanın duvarlarında onun işlerini görmek mümkün.

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Muaviye Hüseyin ya da bilinen adıyla ‘Shik Shik’ esasen bir duvar resmi sanatçısı.

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Ancak ülke sıkıntıya girince ve Shik Shik bu işten para kazanamayınca 1998 yılında dükkan duvarlarını boyamaya başlamış.

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Bugüne kadar 100’den fazla süpermarket, berber, çay ocağı ve benzeri yerel mağazanın duvarlarını bizzat Hüseyin boyamış.

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Hüseyin sadece Somali ile yetinmek istemiyor, hayali günün birinde komşu ülkelerde de sanatını icra edebilmek.

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Hüseyin’in çalışmaları basit, canlı, dikkat çekici ve renkli işler, bazıları metrelerce uzunluktaki duvarları süslüyor.

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Hüseyin bu işi babasından öğrenmiş, babası da eskiden yerel dükkanların duvarlarını boyuyormuş.

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Hüseyin’in bu işten kazandığı para ailesini geçindirmesine yetiyor ve hatta bu iş sayesinde babasına bile yardım edebiliyor.

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Toplumdan aldığını topluma geri vermek için Hüseyin çıraklar da yetiştiriyor ve bu işi bir sonraki nesle aktarmayı kendisine bir ödev olarak görüyor.

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31 yaşındaki sanatçı çalışmalarında genellikle parlak, dikkat çekici ve popüler renkleri kullanıyor.

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Hüseyin asla tekrara düşmediğinin altını çiziyor, bir duvara yaptığı resmin bir benzerini başka bir duvarda görmeniz mümkün değil.

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Bunu başarmak için Somali’nin günlük yaşamından ilham aldığını ve kendini sürekli geliştirdiğini söylüyor.

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