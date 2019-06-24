Tabela almaya paraları olmayınca çözümü böyle buldular!

Somali’nin ana caddelerinden birinde yürüdüğünüz zaman dikkatinizi ilk çeken şey rengarenk, canlı ve el işi dükkan boyamaları olacaktır. Dükkanların isimlerini, o dükkanlarda neler sattıklarını pahalı tabelalar ile duyuramayan esnaf farklı bir yola başvurmuş. Dükkanın duvarlarını, o dükkan sahibinin istediği şeylerle donatan sanatçılar. Mesela bakkalın duvarlarında un, şeker, ampul, şampuan, sabun var. Bilgisayar mağazasına baktığınızda monitör, klavye, Mouse görüyorsunuz. İşte Somalili sanatçıların, birbirinden canlı renklerle oluşturdukları Somali’nin meşhur dükkan boyamalarından en güzel örnekler...

Somali’nin ana caddelerindeki yerel dükkanların her birinin duvarı adeta birer sokak sanatı eseri.

El işi dükkan girişi boyamaları, Somali’nin iç savaş ve ardından gelen askeri diktatörlük ile mücadele ettiği 1990’lı yıllarda popüler hale gelmiş.

O dönemde iş bulamayan, resim satamayan Somalili ressamlar yerel işletmelere her ikisinin de kazançlı çıkacağı dükkan duvarını boyama fikrini götürmüş.