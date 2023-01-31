İyi ki doğdun nasıl yazılır? İyi ki doğdun ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede /ki/ hem bağlaç hem de ek olarak kullanılabilir. Özellikle /ki/ bağlacı ya da eki olan kelimelerin nasıl yazıldıkları pek çok kişi tarafından araştırılır. Herhangi bir kişiye iyi ki doğdun mesajı gönderilecekse ya da pastanın üzerine yazılacaksa bunun doğru bir şekilde olması oldukça önemli bir konudur. Yazılı bir şekilde iletişim kurmanın oldukça yaygın olduğu günümüzde yazım yanlışları kaliteli bir iletişime engel olabilir.

İyi ki doğdun nasıl yazılır?

Günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan ve doğum günlerinin vazgeçilmez bir cümlesi olan iyi ki doğdun cümlesi yazım yanlışı en çok yapılan cümleler arasında yer alır. "İyi ki doğdun ayrı mı yazılır?" sorusu birçok kişi tarafından karıştırılır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin nasıl yazıldığı yazım kurallarına göre öğrenilebilir. Bir kelimenin hem anlamını hem de doğru bir şekilde yazımını bilmek hem daha sağlıklı hem de daha kaliteli iletişim kurabilmek için oldukça gereklidir. İyi ki doğdun TDK kurallarına göre ayrı yazılması gereken bir cümledir. Bu cümleyi doğru bir şekilde yazmak için ayrı ayrı yazmak gerekir.

İyi ki doğdun yazımı ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumuna göre iyi ki doğdun kelimesi ayrı yazılırsa doğru yazılmış olur. "İyiki doğdun" şeklinde yazımı yanlış bir yazımdır. Bu şekilde yazımda yanlışlık vardır. Bu bağlamda "İyi ki doğdun bitişik mi yazılır?" sorusu ile karşılaşıldığı zaman verilecek yanıt ayrı yazılması gereğidir. İyi ki doğdun ifadesi ile kurulan örnek cümleler konunun daha iyi bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olur. İyi ki doğdun doğru yazılışı ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: