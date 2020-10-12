Tabu nasıl oynanır, kuralları nedir?

Tabu oyununun birkaç farklı versiyonu bulunuyor. Hangi versiyon olursa olsun oyunun temel amacı; bir kart üzerindeki yazılı kelimeyi, takım arkadaşınıza anlatmak üzerine kurulu. Tabii ki yasaklı kelimeleri kullanmadan! Aşağıdaki adımları takip ederek siz de kolaylıkla Tabu oynayabilirsiniz.
Oyuna başlayabilmek için minimum 3 kişi olması yeterli. Tabu, çoğunlukla 4 ya da 6 kişiyle oynanır. Eğer kişi sayısı 6'dan fazlaysa, sıra sayısı hızlıca dönmeyeceği için oyun sıkıcı hale gelebilir. Oyuna başlamadan önce, takımlar ikiye ayrılır ve oyuna başlayacak olan takım belirlenir. Bu takımın anlatıcısı, masada kapalı halde bulunan kartlardan alır. Herkes hazır olduğunda süre başlatılır.
Tabu XL, oyunun daha kapsamlı ve eğlenceli hale gelmesi için tasarlanan tabu versiyonu. Oyunda klasik tabu kuralları geçerli. Bunun yanında klasik tabuya ek olarak yeni anlatım biçimleri mevcut:
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