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Tabu nasıl oynanır, kuralları nedir?

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Tabu, arkadaş ortamlarının en sevilen oyunlarından birisi. Öyle ki bu oyun, masa başında ya da telefondan saatlerce oynanabilir. Tabuda başarılı olmak için öncelikle iyi bir anlatıcı ve dinleyici olmalısınız. Bu yazımızda sizler için tabunun nasıl oynandığına ve bazı ipuçlarına yer verdik. Tabu nasıl oynanır, kuralları nedir? İşte tabu hakkında bilinmesi gerekenler...

Tabu nasıl oynanır, kuralları nedir?

Tabu, Hasbro oyun şirketi tarafından 1989 tarihinde piyasaya sürülmüş bir kart oyunu. Bu oyunun kuralları son derece basit. Öyle ki sadece okuma yazma bilerek ve oyunun ekipmanlarına sahip olarak tabu oynayabilirsiniz. Buna yanı sıra, oyunun bazı püf noktaları var. Bu taktiklere geçmeden önce "Tabu nasıl oynanır, tabu kuralları nelerdir?" sorularına yanıt verelim.
Tabu Nasıl Oynanır, Kuralları Nedir?

Tabu oyununun birkaç farklı versiyonu bulunuyor. Hangi versiyon olursa olsun oyunun temel amacı; bir kart üzerindeki yazılı kelimeyi, takım arkadaşınıza anlatmak üzerine kurulu. Tabii ki yasaklı kelimeleri kullanmadan! Aşağıdaki adımları takip ederek siz de kolaylıkla Tabu oynayabilirsiniz.

Takımlar ve Oyunun Başlangıcı

Oyuna başlayabilmek için minimum 3 kişi olması yeterli. Tabu, çoğunlukla 4 ya da 6 kişiyle oynanır. Eğer kişi sayısı 6'dan fazlaysa, sıra sayısı hızlıca dönmeyeceği için oyun sıkıcı hale gelebilir. Oyuna başlamadan önce, takımlar ikiye ayrılır ve oyuna başlayacak olan takım belirlenir. Bu takımın anlatıcısı, masada kapalı halde bulunan kartlardan alır. Herkes hazır olduğunda süre başlatılır.

Oynanış

  • Başlayacak olan takım, anlatıcısını seçer. Bu anlatıcı her el sırasıyla değişir.
  • Anlatıcı, eline aldığı kartların üzerinde yazan kelimeyi, takım arkadaşına ya da arkadaşlarına anlatmaya çalışır.
  • Kartların alt kısmında yasaklı kelimeler bulunur. Anlatıcı bu kelimeleri kullanmamalıdır. Örneğin, araba kelimesini anlatırken; tekerlek, direksiyon, yol ve şoför kelimeleri yasaklı olabilir.
  • Rakip takımdan birisi, anlatıcının yanına gidip onu kontrol eder. Anlatıcı yasaklı kelime kullanırsa, kontrol eden kişi bunu belirtir ve o kart geçersiz sayılarak masaya konur.
  • Anlatılan her kart, 1 puan olarak takımın hanesine yazılır ve anlatıcı yeni bir kart alarak anlatmaya devam eder. Anlatıcı, dilerse pas geçerek de yeni kart alabilir.
  • Her takım, süre dolana kadar anlatmaya devam edebilir. Süre dolunca, sıra diğer takıma geçer ve aynı şekilde onlar anlatmaya başlar.
  • Oyun başında belirlenen puan sayısına ilk ulaşan takım, oyunu kazanır.

    Kurallar

  • Her anlatıcının, el boyunca toplam 3 pas hakkı bulunur. Bu haklarını dolduran anlatıcı, elindeki kartı pas geçemediği için anlatmak zorunda kalır.
  • Yasaklı kelime kullanıldığında, takımın bir puanı silinir.
  • Yasaklı kelimelerin farklı dildeki çevirilerini söylemek kural dışı bir durum.
  • Yasaklı kelimelere ek getirilmesi de yasak. Örneğin; kitap kelimesi yasaksa kitaplar ya da kitapçı kelimesi de söylenmemeli.

  • Kartın üzerindeki kelime anlatılırken elle gösterim yapılmamalı. Örneğin; masa ya da sandalye elle işaret edilmemeli.
    Tabu XL Nasıl Oynanır?

    Tabu XL, oyunun daha kapsamlı ve eğlenceli hale gelmesi için tasarlanan tabu versiyonu. Oyunda klasik tabu kuralları geçerli. Bunun yanında klasik tabuya ek olarak yeni anlatım biçimleri mevcut:

  • Çizerek anlatma kısmında, boş bir kağıda çizim yaparak anlatılır. Burada yazı yazmak yasaktır.
  • 15 kelimeyle anlatma kısmında, süre olmadan ve 15 kelime kullanarak anlatılır. Bir kelimeyle anlatıp diğer karta geçilebildiği gibi bir kart 15 kelime kullanılarak da anlatılabilir.

  • Kuklayla anlatma kısmında oyunun maskotu olan kukla hareket ettirilerek anlatılır. Bu kısımda konuşulması yasaktır.
    3 Kişilik Tabu Nasıl Oynanır?

    3 kişilik oyunda, iki takım eşit olarak oluşturulamadığı için bir kişi her zaman dinleyici olabilir. Kalan iki kişi, sırasıyla ona kartları anlatır. En çok puan toplayan kazanmış olur.
    Tabu Taktikleri

  • Eğer pas hakkınız bittiyse ve hâlâ bir miktar süreniz varsa, bilinçli olarak yasaklı kelime kullanıp yeni karta geçebilirsiniz.
  • Anlatacağınız kelimelerin eş anlamlılarını kullanabilirsiniz. Bu yöntem, bir kelimeyi anlatmanın en kolay yolu.
  • Kelimelerin zıt ya da ters anlamlarını kullanmak da bir yöntem. Örneğin; su kelimesini anlatırken, ateşin tersi diyebilirsiniz.
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