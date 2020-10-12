Tabu, Hasbro oyun şirketi tarafından 1989 tarihinde piyasaya sürülmüş bir kart oyunu. Bu oyunun kuralları son derece basit. Öyle ki sadece okuma yazma bilerek ve oyunun ekipmanlarına sahip olarak tabu oynayabilirsiniz. Buna yanı sıra, oyunun bazı püf noktaları var. Bu taktiklere geçmeden önce "Tabu nasıl oynanır, tabu kuralları nelerdir?" sorularına yanıt verelim.

Tabu Nasıl Oynanır, Kuralları Nedir?

Tabu oyununun birkaç farklı versiyonu bulunuyor. Hangi versiyon olursa olsun oyunun temel amacı; bir kart üzerindeki yazılı kelimeyi, takım arkadaşınıza anlatmak üzerine kurulu. Tabii ki yasaklı kelimeleri kullanmadan! Aşağıdaki adımları takip ederek siz de kolaylıkla Tabu oynayabilirsiniz.

Takımlar ve Oyunun Başlangıcı

Oyuna başlayabilmek için minimum 3 kişi olması yeterli. Tabu, çoğunlukla 4 ya da 6 kişiyle oynanır. Eğer kişi sayısı 6'dan fazlaysa, sıra sayısı hızlıca dönmeyeceği için oyun sıkıcı hale gelebilir. Oyuna başlamadan önce, takımlar ikiye ayrılır ve oyuna başlayacak olan takım belirlenir. Bu takımın anlatıcısı, masada kapalı halde bulunan kartlardan alır. Herkes hazır olduğunda süre başlatılır.

Oynanış