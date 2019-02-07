Tacizci kafede dehşet saçtı! Dışarı atılınca silahla geri döndü

İzmir'in Buca ilçesinde, bir müşteri iddiaya göre alkollü olarak girdiği kafede iki kadına sözlü tacizde bulundu. İşyeri sahibinin durumdan haberdar olması üzerine şahıs işyeri çalışanları tarafından kafeden uzaklaştırıldı.
ELİNDE SİLAHLA GERİ DÖNDÜ
Dışarı atılmayı hazmedemeyen şahıs bir süre sonra elinde silahıyla kafeye geri döndü. Silahıyla kafede sağa sola ateş eden şahıs patron ve 3 çalışanı çeşitli yerlerinden yaraladı. Alkollü şahıs tehditler savurup olay yerinden uzaklaşırken bir kadın kurşunların hedefi olmaktan kaçarak kurtuldu.
SANİYE SANİYE KAMERADA
O dehşet anları kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerden teşhis edilen şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)
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