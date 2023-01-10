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Taçsız Prenses 1. BÖLÜM İZLE tek parça! Fox Tv Taçsız Prenses ilk bölümde neler olacak?

10.01.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taçsız Prenses bu akşam birinci bölümü ile yayın hayatına merhaba diyecek. Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in yazdığı Taçsız Prenses'in başrolünde İsmail Hacıoğlu var. Peki, Taçsız Prenses'in ilk bölümde neler olacak? Taçsız Prenses 1. BÖLÜM İZLEME linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

Taçsız Prenses 1. BÖLÜM İZLE tek parça! Fox Tv Taçsız Prenses ilk bölümde neler olacak?

Fox Tv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Taçsız Prenses bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İsmiyle dizinin oyuncu kadrosunda; İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen yer alıyor. Taçsız Prenses 1. BÖLÜM hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

Taçsız Prenses uyarlama mı

TAÇSIZ PRENSES İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masal 9 yaşında, pırlanta gibi ama küçücük yaşında hayat mücadelesine atılmak zorunda kalmış bir kızdır. En büyük hayali kalp hastası annesi Şirin’in iyileşmesi ve bir gün tekrar birlikte yaşamalarıdır. Ama Masal’ın hain üvey babası Fuat bütün planları bozar.

Yeni sınıf öğretmeni Evgin hariç koca dünya ona karşı birlik olmuş gibi dursa da Masal yılmaz. Annesi için mücadeleye devam eder. Sonunda Şirin taburcu olur ve Fuat intikam için geri döner.

Bir küçük kız annesine kavuşabilecek mi? Masallar gerçek olabilecek mi?

Taçsız Prenses Masal 2

TAÇSIZ PRENSES 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Taçsız Prenses Masal 3

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NEDİR?

Taçsız Prenses’te; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal’ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal’ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

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