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Taçsız Prenses'in Yağmur'u Sümeyye Aydoğan'ın sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Duyan inanamadı

17.01.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duy Beni dizisinde yakaladığı çıkıştan sonra İsmail Hacıoğlu ile Taçsız Prenses dizisinde rol alan Sümeyye Aydoğan'ın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Taçsız Prenses'in Yağmur'u Sümeyye Aydoğan'ın sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Duyan inanamadı

Duru güzelliği ve rol kabiliyetiyle son dönemin parlayan yıldızlarından olan Sümeyye Aydoğan'ın sevgilisinin eski rol arkadaşı olduğu iddia edildi.

Kahraman Babam dizisinde başlayan oyunculuk kariyerini şimdilerde Taçsız Prenses'te sürdüren Sümeyye Aydoğan, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim.

Taçsız Prenses'in Yağmur'u Sümeyye Aydoğan'ın sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Duyan inanamadı

Daha önce başrollerini Rabia Soytürk ve Caner Topçu'nun paylaştığı Duy Beni dizisinde Melisa karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan'ın şimdilerde eski dizisindeki rol arkadaşı Utku Coşkun ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Taçsız Prenses'in Yağmur'u Sümeyye Aydoğan'ın sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Duyan inanamadı

İkili, sosyal medyada birbirlerini yorumsuz bırakmıyor.

Taçsız Prenses'in Yağmur'u Sümeyye Aydoğan'ın sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Duyan inanamadı

Kadir Has Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alan Utku Coşkun, 2006 yılında rol aldığı Sadi Adlı Kişi filmiyle oyunculuğa adım atmıştı.

Taçsız Prenses'in Yağmur'u Sümeyye Aydoğan'ın sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Duyan inanamadı

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