Taçsız Prenses'in Yağmur'u Sümeyye Aydoğan'ın sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Duyan inanamadı

Duru güzelliği ve rol kabiliyetiyle son dönemin parlayan yıldızlarından olan Sümeyye Aydoğan'ın sevgilisinin eski rol arkadaşı olduğu iddia edildi.

Kahraman Babam dizisinde başlayan oyunculuk kariyerini şimdilerde Taçsız Prenses'te sürdüren Sümeyye Aydoğan, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim.

Daha önce başrollerini Rabia Soytürk ve Caner Topçu'nun paylaştığı Duy Beni dizisinde Melisa karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan'ın şimdilerde eski dizisindeki rol arkadaşı Utku Coşkun ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

İkili, sosyal medyada birbirlerini yorumsuz bırakmıyor.

Kadir Has Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alan Utku Coşkun, 2006 yılında rol aldığı Sadi Adlı Kişi filmiyle oyunculuğa adım atmıştı.



