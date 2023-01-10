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Taçsız Prenses uyarlama mı, gerçek hikaye mi? İşte Taçsız Prenses'ın dikkat çeken hikayesi!

10.01.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taçsız Prenses bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. İsmail Hacıoğlu'nun uzun zamandır heyecanla beklenen yeni dizisi hikayesiyle oldukça dikkat çekecek. Dizinin yapımını MF Yapım’ın üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Volkan Keskin oturuyor. İşte yeni dizi Taçsız Prenses hakkında tüm detaylar...

Taçsız Prenses uyarlama mı, gerçek hikaye mi? İşte Taçsız Prenses'ın dikkat çeken hikayesi!

İsmail Hacıoğlu'nun uzun zamandır büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi Taçsız Prenses bu akşam ilk bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Oldukça dikkat çeken bir hikaye ile ekrana gelecek olan dizinin gerçek hikaye mi yoksa uyarlama mı olduğu merak ediliyor. İşte Taçsız Prenses dizisine dair tüm bilgiler...

TAÇSIZ PRENSES UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu dizinin senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp kaleme alıyor. Dizi herhangi bir yapımdan uyarlama değil.

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TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda; İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen yer alıyor.

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TAÇSIZ PRENSES HİKAYESİ NEDİR?

Dizide; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal’ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir.

Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal’ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

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