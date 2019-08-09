Tadı ballı sağlığa şifacı kavunun 7 faydası

Vücuda birçok faydası dokunan kavun bakın nelere iyi geliyor;

KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Magnezyum, K vitamini, folat yönünden zengin olan kavun kemik mineral yoğunluğuna bağlanmış olan homosistein yıkımı için gereklidir. Özellikle 30 yaşından sonra düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

MAGNEZYUM İHTİYACINI KARŞILAR

Bir porsiyon kavun yiyerek günlük magnezyum ihtiyacınızın %4'ünü karşılamanız mümkün.

CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER

Osmanlı döneminde sarayda yaşayan kadınlar kavundan maske hazırlayarak ciltlerini güzellerştirirlermiş. Saraydan günümüze uzanan kavun maskesi, cilt için önemli bir kaynak. Kavun içinde bulunan bileşenler, kollejenin uygun bir şekilde üretilmesi için C vitamini desteği sağlar. Böylelikle yaşlanmayı yavaşlatır.

UYKUSUZLUĞA ÇARE

Uyku bozukluğu çekenler için kurtarıcıdır. Kan akışını düzenleyici etkisi sayesinde strese karşı da meydan okur.

KABIZLIĞA ÇÖZÜM



Kavunun yüzde 90'ı sudur ve lifli bir yapısı vardır. Bu sayede bağırsakların çalışmasını düzene sokar ve kabızlıktan kurtarır.

AKCİĞER SAĞLIĞINI KORUR

Kavun, içerdiği maddeler sayesinde A vitamini eksikliğini giderebilir. Özellikle sigara kullananlarda A vitamini eksikliği görülebilir. Bu yüzden özellikle sigara kullananlar için düzenli kavun tüketimi önerilir.

ANEMİ RİSKİNİ AZALTIR

Çekirdekleri bile şifalıdır. Anemi hastalığına yakalanma riskini azaltır.

