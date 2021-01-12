Tadı damağınızda kalacak makaron tarifi! Pastanede tadında olması için...

Makaron tarifi çayın yanında renkli sunum yapmak isteyenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alacak. Karbonhidrat değeri yüksek olan bir tatlı olan makaron tarifini eşsiz kılan bir nokta da içinde krema ve meyve püresi kullanılmasıdır. Malzemeleri nedeniyle diyabet hastalarının ölçülü şekilde tüketmesi gereken makaron tarifi, çay saatinde farklı atıştırmalık arayanların ilgisini çekecek bir tatlı olacak. Peki pastane lezzetinden farksız bir makaron için hangi malzemeleri kullanmak gerekir? İşte aşama aşama anlatacağımız ve kolayca uygulayacağınız videolu makaron tarifi...

MAKARON YAPILIŞI

MAKARON MALZEMELERİ:

Makaron yapımı için öncelikle malzemeleri belirleyelim. Badem tozunu, pudra şekeriyle bir araya getireceğimiz makarın tarifimizde oda sıcaklığında yumurta beyazı, toz şeker, su, kreması için çiğ krema ve işlenmemiş çikolata kullanacağız. Renklendirmek içinse ahududu aroması ve pembe jel gıda boyası kullanacağız. İşte listemiz:

125 gr badem tozu,

125 gr pudra şekeri,

80 gr yumurta beyazı,

120 gr toz şeker,

50 gr su,

100 gr krema,

200 gr çikolata,

Ahududu aroması,

Gıda boyası

MAKARON TARİFİ:

Toz şeker ve su, önce bir kaba konulur ve ocakta kaynatılarak şurup haline getirilir. Şurup haline gelirken mutlaka bir gıda derecesine ihtiyacımız vardır. Makaron yapımı derecesiz ve tartısız olmaz. Yumurta beyazının miktarı gıda derecesine göre belirlenmelidir.

derecesiz ve tartısız olmaz. Yumurta beyazının miktarı gıda derecesine göre belirlenmelidir. Şurup 112 dereceye geldiğinde mikser alınır ve yumurta beyazı çırpılmaya başlanır. Bir kaç damla gıda boyasından damlatılır. 118 dereceye gelmiş olan şurup ocaktan alınır ve yavaş yavaş çırpılmış yumurta akına eklenmeye başlanır.

Badem tozu ve pudra şekeri karışımı, çok fazla söndürmemeye dikkat edilerek, yumurta beyazının içerisine karıştırılır. Çorba karıştırır gibi değil, malzemeleri alt üst ederek karıştırmak gerekir. Bu aşamada bir kaç damla ahududu aroması damlatılabilir. Yapılan karışım, sıkma torbasının içerisine konulur.

Tepsiye yağlı kağıdı hamurla birlikte yapıştırmak durumundayız. Yoksa hamur sıkılırken, yağlı kağıt hamura yapışarak geri gelecektir. Artan hamurla tepsiye yapıştırma işlemi yapılır. Üstüne yağlı kağıt yapıştırılır. Karışım sıkma torbası yardımıyla tepsiye sıkılır.

Tepsi hızlı bir şekilde tezgaha vurulur, kurabiyenin içerisindeki hava kabarcıkları çıkarılır.

Bu aşamadan sonra, tepsi 30 - 45 dakika arasında kuru bir yerde bekletilmelidir.

MAKARON NASIL PİŞİRİLİR?

Makaron tarifi arından pişirme işlemine geçebiliriz. Makaron, 40 - 45 dakika bekletilerek üzerinin kuruması sağlanır.

arından pişirme işlemine geçebiliriz. Makaron, 40 - 45 dakika bekletilerek üzerinin kuruması sağlanır. Daha sonra 130 derecede ısıtılmış fırında pişirilmeye bırakılır. Pişirme süresi, sıkılan makaronların büyüklüğüne göre değişecektir. Küçük sıkıldıysa 15 - 16 dakika yeterli olacaktır. Büyük sıkıldıysa 20 dakikaya kadar çıkabilir.

İlk 15 dakikadan sonra, pişip pişmediğini anlamak için fırının kapağını açıp bakabilirsiniz. Makaronun üzerine hafifçe dokunabilirsiniz, eğer hareket ediyorsa o zaman henüz pişmemiştir. Bir kaç dakika daha pişirilebilir."

MAKARON KREMASI NASIL YAPILIR?

Makaronun kremasını yapmak için, 100 gr. çiğ kremaya, 200 gr. çikolata eklenir.

Krema ocakta ısıtılır, Isınır ısınmaz ocaktan alınır.

Çikolata sıcak kremanın içine eklenerek eritilir. Bu işlemin ardından makaron kreması hazır olacaktır.

MAKARON NASIL SERVİS EDİLİR?