Tadı damağınızda kalacak Zuhal Topal'la Yemekteyiz içli köfte tarifi! Gaziantep usulü içli köfte nasıl yapılır?

İçli köfte, yapılış şekliyle yöreden yöreye değişiyor. Adana Mersin yöresinde limon eşliğinde tüketilen içli köfte, bazı şehirlerde haşlanıp yenirken bazı yörelerde direkt olarak kızartılarak tüketiliyor. Biz de tadına doyulmaz Gaziantep usulü içli köfte tarifini sizler için derledik...
İçli Köftenin Antep İçli Köftesi olabilmesi için cevizini ve baharatını eksik etmemeniz gerekir. Ayrıca hamurunuzu da iç harcı hazırlayana kadar dinlendirmeniz daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır. İşte Gaziantep usulü içli köfte tarifi: