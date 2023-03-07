Tadı damağınızda kalacak Zuhal Topal'la Yemekteyiz içli köfte tarifi! Gaziantep usulü içli köfte nasıl yapılır?

İçli köfte, yapılış şekliyle yöreden yöreye değişiyor. Adana Mersin yöresinde limon eşliğinde tüketilen içli köfte, bazı şehirlerde haşlanıp yenirken bazı yörelerde direkt olarak kızartılarak tüketiliyor. Biz de tadına doyulmaz Gaziantep usulü içli köfte tarifini sizler için derledik...

GAZİANTEP USULÜ İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

İçli Köftenin Antep İçli Köftesi olabilmesi için cevizini ve baharatını eksik etmemeniz gerekir. Ayrıca hamurunuzu da iç harcı hazırlayana kadar dinlendirmeniz daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır. İşte Gaziantep usulü içli köfte tarifi:

MALZEMELER Hamuru için;

Yaklaşık 2 su bardağı sıcağa yakın su

2 su bardağı ince bulgur

Yarım su bardağı irmik

2 çorba kaşığı un

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı Antep biber salçası

Karabiber

Pul biber

Tuz

İçi için:

350 gram yağlı dana kıyma veya koyun kıyması (Tercih sizin ben dana kıyması kullanıyorum )

3 büyük boy kuru soğan

Karabiber

Pul biber

Tuz

Yemek kaşığı Antep biber salçası

İsteğe bağlı 1 kase kırılmış ceviz ya da maydanoz

TARİF Yoğurma kabına bulgur ile irmiği koyalım.

Ilık su yardımı ile ıslatalım .

Ağzını kapatarak 5 dk. kabarmasını bekleyelim.

Bir taraftan ocakta soğanları minik minik doğrayalım.

Tavada yağda pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.

Salçasını da ekleyerek devam edelim.

Sonra kıymasını ekleyerek kavuruyoruz.

Baharatlarını da ekleyelim güzelce kavurduktan sonra soğumaya bırakalım.

Gelelim hamuruna şişen bulguru ve irmiği güzelce yoğuralım.

İçine unu yumurtayı, salçasını ve baharatlarını ekleyerek sık sık elimizi suya batırıp Yoğurmaya devam ediyoruz.

Hamur kıvamını aldıktan sonra elimize parça alıp su yardımı ile yuvarlayıp sonra işaret parmağımızla içini oya oya limon şeklini verip dolduruyoruz.

Sonra ister haşlayın ister bol kızgın yağda kızarana kadar pişirilir.

Benim usulüm ölçülerde tam bana göre aksilik payı yoktur.

Şimdiden afiyet olsun.



