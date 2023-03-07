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Tadı damağınızda kalacak Zuhal Topal'la Yemekteyiz içli köfte tarifi! Gaziantep usulü içli köfte nasıl yapılır?

07.03.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçli köfte tarifi en sık araştırılan tariflerden biri. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bugünkü bölümünde yarışmacının içli köfte yapmasıyla izleyiciler araştırmalarını sıklaştırdı. Peki içli köfte nasıl yapılır? İşte Gaziantep usulü içli köfte tarifi...

Tadı damağınızda kalacak Zuhal Topal'la Yemekteyiz içli köfte tarifi! Gaziantep usulü içli köfte nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 7
Hazırlık Süresi 45dk
Pişirme Süresi 0dk
Kalori/Porsiyon 300kal

İçli köfte, yapılış şekliyle yöreden yöreye değişiyor. Adana Mersin yöresinde limon eşliğinde tüketilen içli köfte, bazı şehirlerde haşlanıp yenirken bazı yörelerde direkt olarak kızartılarak tüketiliyor. Biz de tadına doyulmaz Gaziantep usulü içli köfte tarifini sizler için derledik...

GAZİANTEP USULÜ İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

İçli Köftenin Antep İçli Köftesi olabilmesi için cevizini ve baharatını eksik etmemeniz gerekir. Ayrıca hamurunuzu da iç harcı hazırlayana kadar dinlendirmeniz daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır. İşte Gaziantep usulü içli köfte tarifi:

MALZEMELER

  • Hamuru için;
  • Yaklaşık 2 su bardağı sıcağa yakın su
  • 2 su bardağı ince bulgur
  • Yarım su bardağı irmik
  • 2 çorba kaşığı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı Antep biber salçası
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Tuz
  • İçi için:
  • 350 gram yağlı dana kıyma veya koyun kıyması (Tercih sizin ben dana kıyması kullanıyorum )
  • 3 büyük boy kuru soğan
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Tuz
  • Yemek kaşığı Antep biber salçası
  • İsteğe bağlı 1 kase kırılmış ceviz ya da maydanoz

TARİF

  • Yoğurma kabına bulgur ile irmiği koyalım.
  • Ilık su yardımı ile ıslatalım .
  • Ağzını kapatarak 5 dk. kabarmasını bekleyelim.
  • Bir taraftan ocakta soğanları minik minik doğrayalım.
  • Tavada yağda pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.
  • Salçasını da ekleyerek devam edelim.
  • Sonra kıymasını ekleyerek kavuruyoruz.
  • Baharatlarını da ekleyelim güzelce kavurduktan sonra soğumaya bırakalım.
  • Gelelim hamuruna şişen bulguru ve irmiği güzelce yoğuralım.
  • İçine unu yumurtayı, salçasını ve baharatlarını ekleyerek sık sık elimizi suya batırıp Yoğurmaya devam ediyoruz.
  • Hamur kıvamını aldıktan sonra elimize parça alıp su yardımı ile yuvarlayıp sonra işaret parmağımızla içini oya oya limon şeklini verip dolduruyoruz.
  • Sonra ister haşlayın ister bol kızgın yağda kızarana kadar pişirilir.
  • Benim usulüm ölçülerde tam bana göre aksilik payı yoktur.
  • Şimdiden afiyet olsun.


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