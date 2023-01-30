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Tadı dillere destan Erzurum Tatar böreği tarifi! Gelinim Mutfakta Erzurum Tatar böreği nasıl yapılır?

30.01.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın başında 30 Ocak günü Erzurum Tatar böreği tarifi yapılıyor. Bol kıymalı ve enfes sosuyla tadı dillere destan olan Erzurum Tatar böreği herkesin seveceği bir lezzet. Gelinim Mutfakta izleyicileri Erzurum Tatar böreği nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte enfes Erzurum Tatar böreği tarifi...

Tadı dillere destan Erzurum Tatar böreği tarifi! Gelinim Mutfakta Erzurum Tatar böreği nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Erzurum'un en sevilen lezzetleri arasında yer alan Erzurum Tatar böreği yemek davetlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Erzurum Tatar böreği tarifini herkesin denemesi gereken börek tariflerinden.

MALZEMELER

  • Hamuru için;
  • 1 yumurta
  • 1 ,5 su bardağı ılık su
  • 4 ,5 su bardağı (200 ml) un
  • Tuz
  • Kıymalı harcı için;
  • 300 gram yağsız dana kıyma
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Bir tutam tahin (Dargun) veya ince kıyılmış maydanoz
  • Karabiber
  • Tuz
  • Yoğurtlu sosu için;
  • 1 kase yoğurt
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • Üzerinin sosu için;
  • 3 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 tatlı kaşığı pulbiber

TARİF

  • Hamuru için geniş bir kabın içinde yumurta, su ve tuzu karıştırıyoruz.
  • Yavaş yavaş ununu ilave ederek çok yumuşak olmayan bir hamur elde ediyoruz.
  • Hamur özdeşleşene kadar ara ara un serperek açma tahtamızın üzerinde hamuru yoğurarak kıvama getiriyoruz.
  • Rulo yaparak dört parçaya bölüp şekilde görüldüğü gibi bezeler yapıyoruz.
  • Üzerine nemli bir bez örterek 15 dakika dinlendiriyoruz. (Bu işlem hamuru daha kolay açmamızı sağlar.)
  • Bezelerimizi tahtanın üzerine alarak ara ara un serpip oklava yardımıyla çok ince veya çok kalın olmaksızın 1-1, 5 cm kalınlığında açıyoruz.
  • Açtığımız hamurları temiz bir yere sererek biraz dinlendiriyoruz.
  • Daha sonra bolca unlayıp 1 buçuk parmak genişliğinde şekilde görüldüğü gibi şeritler kesiyoruz. (Birkaç şeriti üst üste getirerek kareler halinde kesiyoruz.)
  • Kestiğimiz kareleri bir tepsinin içine alıp un serperek tepsiyi hafif sallıyoruz. Böylece hamurların unla karışıp birbirine yapışmasını önlüyoruz.
  • Daha sonra temiz bir yere sererek dinlendiriyoruz.
  • Kıymalı harcı için kıymayı zeytinyağla kavuruyoruz.
  • İyice kavrulan kıymamıza baharatlarını da ekleyerek 1 dakika daha kavurup altını kapatıyoruz.
  • Yoğurtlu sosu için yoğurdu ve rendelenmiş sarımsağı bir kasede karıştırıyoruz.
  • Hamur dinlenirken geniş bir tencerenin içinde su kaynatıp içine birkaç damla yağ ve bir miktar tuz atıyoruz.
  • Kestiğimiz hamurları içine atarak çok fazla eritmeden makarna haşlar gibi haşlayıp daha sonra süzdürüyoruz.
  • Üzerinden bir miktar soğuk su geçirerek iyice süzülmeye bırakıyoruz.
  • Fazla bekletmeden süzülen hamurlarımızı derince bir kabın içinde yoğurtlu sosuyla karıştırıyoruz.
  • Servis tabağına alarak üzerine kavurduğumuz kıymalı harcımızı yerleştiriyoruz. Onun üzerine de pulbiberini tereyağıyla kızartarak gezdiriyoruz.

AFİYET OLSUN!

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