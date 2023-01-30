Tadı dillere destan Erzurum Tatar böreği tarifi! Gelinim Mutfakta Erzurum Tatar böreği nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın başında 30 Ocak günü ErzurumTatar böreğitarifi yapılıyor. Bol kıymalı ve enfes sosuyla tadı dillere destan olan Erzurum Tatar böreği herkesin seveceği bir lezzet. Gelinim Mutfakta izleyicileri Erzurum Tatar böreği nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte enfes Erzurum Tatar böreği tarifi...
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