Tadı şahane! Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır?

Lokantalarda içtiğim mercimek çorbasının tadı bir başka oluyor diyenler burada mı? İçinizi ısıtacak, her bir kaşıkta şifa olacak mercimek çorbasını lokanta usulü evimizde hazırlayacağız. Hem tadı hem de görüntüsüyle mest eden çorbanın tarifi ve püf noktası geliyor, buyursunlar.

Soğuk kış günlerinde adeta bir hediye gibi değil midir, en yakın lokantanın mercimek çorbası... O an, bildiğimiz tüm yemek tariflerinden daha lezzetli gelmez mi, Müptelası değil miyiz?

MALZEMELER

Bir su bardağı kırmızı mercimek

Bir adet patates

Bir adet havuç

Bir adet kuru soğan

Sıvı yağ

Tuz

7 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

Soğanı oldukça minik bir şekilde doğrayın.

Havuç ve patatesi soyun. Minik küpler şeklinde doğrayın.

Düdüklü tencereye sıvı yağı koyun ve yağ ısınınca içine doğradığınız malzemeleri ekleyin.

Havuç ve patates yumuşayınca içine yıkanmış kırmızı mercimeği ekleyin ve yaklaşık 2 dakika kavurun.

Son olarak tuzunu ve suyunu ekleyin. Su kaynadıktan sonra düdüklünün ağzını kapatın ve 15 dakika kadar pişirin.

Düdüklü tencerenin havasını alın ve kapağını açıp karıştırın.

Çorbayı süzgeçten ya da blender'dan geçirip homojen bir kıvam elde edin.

Son olarak tavada tereyağı eritin. Yağ köpürünce içine pul biber ve nane atıp bir iki dakika pişirin ve mercimek çorbasına katın. Afiyet olsun.

LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI PÜF NOKTASI

Çorbanın altın renginde olmasını istiyorsanız blender yerine süzgeç kullanın. Blender, çorbanın renginin bozlaşmasına neden olabilir.



