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Tadına bakan tarifini soruyor: Mantarlı milföy sarma

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 17.12.2020 08:53 | Son Güncelleme:
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Tadına bakan tarifini soruyor: Mantarlı milföy sarma

Bugün, puf puf kabaran nefis bir börek hazırlayacağız. Mantarlı, peynirli böreklerin tadına bakan herkes tarifini soracak, hazırlıklı olun :) İşte tok karnına bile en az 5 tane yediren milföy sarma tarifi.

Kahvaltı ya da beş çayı için afiyetle yiyebileceğiz farklı bir tatla karşınızdayız. Mantarlı ve labneli hazırlanan puf börekler, herkesten tam not alıyor.

MALZEMELER

1 paket milföy hamuru
10-12 tane kültür mantarı
1 orta boy soğan
2-3 diş sarımsak
2-3 kapya biber
1 kase kaşar peyniri
1 kase labne peyniri
Tuz
Karabiber
1 yumurta

YAPILIŞI

Milföyleri buzluktan çıkarıp çözdürün.
4 uzun milföy yaprağını biraz birbirlerinin üzerine binecek şekilde yan yana dizin. Böylece bir büyük dikdörtgen hamur elde edeceksiniz.
Soğanı doğrayın ve zeytinyağı koyduğunuz bir tavada kavurun.
Üzerine ince ince dilimlediğiniz mantarları ekleyin.
Kapya ve sarımsakları da ekledikten sonra baharatları katın ve bütün sebzeler yumuşayana kadar kavurun.
Büyük milföy hamurunun tabanına labne sürün.
Hazırladığınız sebzeli iç harcı hamurun üzerine yayın.
Rendelediğiniz kaşarı da harcın üzerin ekleyin.
Rulo şeklinde sarın ve ikişer parmak kalınlığında parçalara bölün.
Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dilimleri dizin ve üzerlerine yumurta sürün.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Bayılacaksınız!

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