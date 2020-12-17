Tadına bakan tarifini soruyor: Mantarlı milföy sarma

Kahvaltı ya da beş çayı için afiyetle yiyebileceğiz farklı bir tatla karşınızdayız. Mantarlı ve labneli hazırlanan puf börekler, herkesten tam not alıyor.

MALZEMELER

1 paket milföy hamuru

10-12 tane kültür mantarı

1 orta boy soğan

2-3 diş sarımsak

2-3 kapya biber

1 kase kaşar peyniri

1 kase labne peyniri

Tuz

Karabiber

1 yumurta

YAPILIŞI

Milföyleri buzluktan çıkarıp çözdürün.

4 uzun milföy yaprağını biraz birbirlerinin üzerine binecek şekilde yan yana dizin. Böylece bir büyük dikdörtgen hamur elde edeceksiniz.

Soğanı doğrayın ve zeytinyağı koyduğunuz bir tavada kavurun.

Üzerine ince ince dilimlediğiniz mantarları ekleyin.

Kapya ve sarımsakları da ekledikten sonra baharatları katın ve bütün sebzeler yumuşayana kadar kavurun.

Büyük milföy hamurunun tabanına labne sürün.

Hazırladığınız sebzeli iç harcı hamurun üzerine yayın.

Rendelediğiniz kaşarı da harcın üzerin ekleyin.

Rulo şeklinde sarın ve ikişer parmak kalınlığında parçalara bölün.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dilimleri dizin ve üzerlerine yumurta sürün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Bayılacaksınız!

