Tadına doyulmaz kaşık kaşık yedirir! Kremalı tavuklu makarna tarifi

Kızgın yağ içine, en geç piştiği için ilk olarak tavuğu döküyoruz. Tavuğu karıştırıp ocağın altını orta ateşe alıyoruz, eş zamanlı olarak pişmesi için de bir diğer tencereye kaynamış su ekliyoruz. Bu esnada kolaylık olması açısından domatesleri doğruyoruz. Kaynayan makarna suyunun içerisine yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Birkaç damla da sıvı yağ döküyoruz. Kaynadıktan sonra penne makarnayı kaynayan suyun içerisine boşaltıyoruz. Üzerini az bir miktarda açık bırakıp pişmeye bırakıyoruz.

Kremalı tavuklu makarna yapmak için; öncelikle ocağın altını açıyor ve teflon bir tencereye yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyoruz. Yağın kızmasını beklerken biberleri doğrayabilirsiniz.

Bunların haricinde de arzunuza göre pul biber, kekik, tuz, zeytinyağı gibi malzemelerle makarnayı çeşitlendirebilirsiniz.

Krema, mantar ve tavuk birleştiğinde ortaya çıkan inanılmaz tat makarnayla birleşirse enfes bir tarif ortaya çıkıyor. Kremalı makarnaya tadını veren ise kuşkusuz üzerindeki muhteşem sosu.

Tavuklar belli bir pembelik seviyesine geldikten sonra, küp küp doğranmış soğanları üzerine ekliyoruz. Ara ara karıştırdığımız makarnanın altını kapatıp süzüyoruz. Üzerine kesinlikle su dökmüyoruz.

Tavuk ve soğanın üzerine, yeşil ve kırmızı biberleri ilave ediyoruz. Son olarak da domatesleri ekliyoruz. Domateslerin yumuşaması için kapağını kapatıp orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Belirli bir pişme seviyesine gelen karışıma krema ekliyoruz. Üzerine pul biber serpiştiriyoruz. Bir çay kaşığı kadar kekik ve bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Ardından karıştırıyoruz.

Makarna tenceresinin içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyup erimeye bırakıyoruz. Cızırdamaya başlayan tereyağının içerisine makarnayı döküyoruz. İçerisine bir miktar tuz ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Makarnanın altını kapatabiliriz.

Sosun katılık derecesine, zevkinize göre karar verebilirsiniz. İstenen kıvama gelen sosun altını kapatabilirsiniz.

Soslu ve sıvı kıvamda bir makarna yaptığımız için, orta tarafı çukur ve geniş bir tabak sunum için yardımcı olacaktır. Tabağı makarnaya koyduktan sonra arzu edilen miktara göre sos makarnanın üzerine dökülür.

Süslemek için de, ince doğranmış yeşil ve kırmızı biberler kullanılabilir.



