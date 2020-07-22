Tadına doyulmaz lezzetiyle meşhur Kayseri yağlaması! Meğer işin sırrı...

Türk mutfağında etli yemekleri ile meşhur olan Kayseri, kendi yöresine özgü mantıdan sonra bol malzemesi ve şahane lezzeti yağlama ile de adından sıkça söz ettirir. Hamurunun tek tek açıldığı, her bir katmanın hafif sulu iç harcıyla buluştuğu muhteşem bir ana yemektir. İşte görüntüsü, kokusu ve lezzetiyle sofranıza lezzet katacak yağlama tarifi.

MALZEMELER

Hamur için:

5 su bardağı un

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 paket instant maya

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

500 gram kıyma

2 adet soğan

2 adet domates

2 adet kırmızı biber ve yeşil biber

1 yemek kaşığı salça

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz ve pul biber

1 çay kaşığı karabiber ve kimyon

Sosu ve üzeri için

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıcak su

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

HAZIRLANIŞI

Tarif için ilk olarak unu yoğurma kabının içine alın.

Unun ortasına tuz, şeker ve instant mayayı katın ve üzerine ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Yağlamanın hamurunun istenilen kıvama gelmesi için uzun bir süre boyunca yoğurun.

Hamur kıvam aldıktan sonra üzerini örtün ve 30 dakika boyunca mayalanması için bırakın.

Hamur mayalanırken iç harcı hazırlamaya başlayın.

İç harç için soğanları ve biberleri küp küp doğrayın.

Ardından domatesleri rendeleyin.

Daha sonra yağı eklemeden kıymayı tavaya koyun ve kıyma suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin.

Suyunu çeken kıymanın içine yağı ekleyin.

Yağdan sonra soğanları da tavanın içine koyun ve kavurun.

Kavrulan soğanlara biber salçasını ekleyip 1-2 dakika boyunca karıştırın. Sonra rendelenmiş domatesleri ve biberleri koyun.

5 dakika pişirdikten sonra sıcak suyu ve baharatlarını harcın üzerine ilave edin.

Harcın koyulaşmasını bekleyin ve ardından ocağın altını kapatın.

Mayalanan hamuru eşit olacak şekilde parçalara bölün.

Her birini pasta tabağı büyüklüğünde açmaya başlayın ve teflon tavayı iyice ısıtarak hamurları tek tek pişirmeye başlayın.

Pişen hamurları temiz bir bez ile sarın ve kapalı bir kabın içerisinde saklayın.

Daha sonra pişen hamurun üzerine iç harçtan gezdirin. Tüm hamurlar için bu işlemi tekrarlayın.

Harçla kapladığınız hamurları üst üste koyun ve 4 eşit parçaya bölün.

Üzerine hazırladığınız salçalı sostan ve sarımsaklı yoğurttan koyun.

Afiyet olsun.



