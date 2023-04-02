YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Çorba Tarifleri
  4. Tadına doyum olmayan dört kaşık çorbası tarifi! Enfes lezzetiyle içinizi ısıtacak

Tadına doyum olmayan dört kaşık çorbası tarifi! Enfes lezzetiyle içinizi ısıtacak

02.04.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klasik mercimek, domates çorbalarından sıkıldıysanız dört kaşık çorbası tarifi tam size göre! Evde bulunan malzemelerle hazırlanan dört kaşık çorbası akşam yemeklerinin aranan lezzeti haline geliyor. Dört kaşık çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Tadına doyum olmayan dört kaşık çorbası tarifi! Enfes lezzetiyle içinizi ısıtacak
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 35dk
Kalori/Porsiyon -

Dört kaşık çorbası enfes tadıyla akşam yemeğine geçmeden önce içinizi ısıtacak bir seçim. Basit bir şekilde hazırlanan bu enfes çorbanın tadına doyum olmuyor. Dört kaşık çorbası tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek
  • 1 yemek kaşığı yeşil mercimek
  • 1 yemek kaşığı pirinç
  • 1 yemek kaşığı bulgur
  • 5 su bardağı su
  • Terbiyesi için;
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı un
  • Üzeri için;
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 tatlı kaşığı nane

TARİF

  • Bakliyatları yıkayın ardından su ile birlikte tencereye alarak haşlayın.
  • Bir kapta terbiyesi için yoğurt ve yumurta sarısını karıştırın. Un ilave edin ve terbiyesini hazırlayın.
  • Haşlanan bakliyatların suyundan yavaş yavaş ekleyerek terbiyeyi açın.
  • Terbiyeyi çorbaya ilave edin ve kesilmemesi için tam kaynatmadan pişmeye bırakın.
  • Soğanları ince yemeklik doğrayın.
  • Yağları tavaya ekleyin, doğradığınız soğanları ilave ederek pişirin.
  • Baharatları ilave edin ve çorba içerisine koyun.
  • Sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık dostu: Tavuk suyu çorbası tarifi ve malzeme listesi!Bağışıklık dostu: Tavuk suyu çorbası tarifi ve malzeme listesi!
Anahtar Kelimeler:
tarifi nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

Kardeşi güzelliğiyle mest etti! “Dünyanın en güzel kızı"

Kardeşi güzelliğiyle mest etti! “Dünyanın en güzel kızı"

Herkesin kimse izlemiyorken yaptığı 9 tatmin edici şey

Herkesin kimse izlemiyorken yaptığı 9 tatmin edici şey

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

Şu sıralar herkes onu konuşuyor! Güzelliğiyle büyüledi

Şu sıralar herkes onu konuşuyor! Güzelliğiyle büyüledi

Yumuşacık Arnavut ciğeri tarifi! Esnaf lokanta usulü ciğer lezzeti

Yumuşacık Arnavut ciğeri tarifi! Esnaf lokanta usulü ciğer lezzeti

Bugün iftarda ne pişirsem? 11. gün iftar menüsü

Bugün iftarda ne pişirsem? 11. gün iftar menüsü

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.