Tadına doyum olmayan dört kaşık çorbası tarifi! Enfes lezzetiyle içinizi ısıtacak

Dört kaşık çorbası enfes tadıyla akşam yemeğine geçmeden önce içinizi ısıtacak bir seçim. Basit bir şekilde hazırlanan bu enfes çorbanın tadına doyum olmuyor. Dört kaşık çorbası tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı yeşil mercimek

1 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı bulgur

5 su bardağı su

Terbiyesi için;

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Üzeri için;

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı nane

TARİF Bakliyatları yıkayın ardından su ile birlikte tencereye alarak haşlayın.

Bir kapta terbiyesi için yoğurt ve yumurta sarısını karıştırın. Un ilave edin ve terbiyesini hazırlayın.

Haşlanan bakliyatların suyundan yavaş yavaş ekleyerek terbiyeyi açın.

Terbiyeyi çorbaya ilave edin ve kesilmemesi için tam kaynatmadan pişmeye bırakın.

Soğanları ince yemeklik doğrayın.

Yağları tavaya ekleyin, doğradığınız soğanları ilave ederek pişirin.

Baharatları ilave edin ve çorba içerisine koyun.

Sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

