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‘Tahir Bey’ filmi Londra’dan iki ödülle döndü! Festivalin yıldızı olmayı başardı

21.03.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Okan Bayülgen ve Tamer Karadağlı'nın rol aldığı 'Mr. Nonexistent', Türkçe ismiyle 'Tahir Bey' adlı kısa film, Londra Uluslararası Film Festivali'nde iki ödül aldı.

‘Tahir Bey’ filmi Londra’dan iki ödülle döndü! Festivalin yıldızı olmayı başardı

Kısa Film 'Mr. Nonexistent' (Tahir Bey), Londra Uluslararası Film Festivali'nden iki ödül aldı. Festival kapsamında "En İyi Senaryo" ödülüne Bora Severcan ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne Erhan Yazıcıoğlu değer görüldü.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Bora Severcan'ın yaptığı filmin yapımcılığını da Severcan'ın yanı sıra Alhan Yüksel ve Nur Kardeşler üstlendi. Filme ilişkin açıklamada bulunan Severcan, 'Tahir Bey' filmi fikrinin Covid-19 salgını başında aklına geldiğini belirterek, birçok usta ismin, arkadaşlarının bu fikri hayata geçirmek için yardımcı olduğunu söyledi.

"DÜNYANIN HER YERİNDE BİRÇOK FESTİVALE KATILDIK"

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Severcan, 'Tahir Bey' ile dünyanın her yerinde birçok festivale katıldıklarını, filmin kanser hastalığından karısını kaybeden Tahir Bey'in kendisinin de kanser olduğunu öğrenip verdiği yaşam ve varoluş mücadelesini anlattığını ifade etti.

Filmin biraz absürt bir dile sahip olduğuna işaret eden Bora Severcan, "İzleyiciler beğendi. Güzel bir kadroyla, güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi de uzun metraj üzerine çalışıyoruz" dedi.

Müzikleri Zeyno Karadağlı ve Recep Gül'e ait film, 24 ülkede gösterime girecek. (AA)

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Londra
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