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Tahir Kıran'dan Galatasaray maçı sonrası açıklama

04.10.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray karşılaşması sonrası açıklama yaptı.

Tahir Kıran'dan Galatasaray maçı sonrası açıklama

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Tahir Kıran karşılaşmayla ilgili olarak TV 100'e yaptığı açıklamada "Çok bir şey söylemek istemiyorum. 80 milyon izledi. Onların takdirine bırakıyorum. Tek kelime konuşmuyorum. Ancak suskun kalacağımın garantisi yok. Herkes kendine göre hesabını yapacaktır. Ne kaybettiğimiz ilk maç, ne de son maç. Yapılanları gördük. Polemiğe girmek istemiyorum." dedi.

Hakem kararlarına gönderme yapan Tahir Kıran "Maçtan sonra soyunma odasına gittim ve takımı tek tek takımı tebrik ettim. 11 kişiye karşı 15 kişi oynayınca biraz sıkıntı oluyor. Ona gücün yetmiyor. Sanki 15 kişiye karşı oynamış gibi hissettik." ifadelerini kullandı.

Tahir Kıran ayrıca "Son golde sanırım elektrikler kesildi, VAR ile iletişim koptu. Riva ile görüşemediler sanırım. Ali Palabıyık kendine yakışanı yaptı, maçı güzel şekilde idare etmiştir. Herkes VAR'a gidecek diye düşündü. Bir anda düdüğü çaldı maçı bitirdi. Skor tabelası ondan 2-2 kaldı. Benim takımım bir gün böyle maç kazanırsa, ben kendime yediremem" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın maçtan sonra Rizespor'a teşekkür etmemesine tepki gösteren Tahir Kıran "Galatasaray'ı tebrik ederiz, başarılar dileriz. En iyi şekilde rakibimizi ağırladık. Onlar sadece Valimize ve Emniyet Müdürümüze teşekkür etmişler. Bize de teşekkür etmelerini isterdik. Yedek oyuncuları ve teknik heyeti tribüne aldım. Ben gittim aldım ve protokol tribününe oturttum. Herkes kendine yakışanı yapar. Geri kalan kalan hakemdi, bilmem neydi, sizlerin yorumuna bırakıyorum" dedi.

Oğulcan Çağlayan'ın gülücük paylaşımın sorulması üzerine Tahir Kıran "Oğulcan Çağlayan muhatabım değil." şeklinde konuştu.

Karadeniz ekibinin başkanı "Zamanı gelince konuşuruz. Sıcağı sıcağına konuşmak istemiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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