Tahkim Kurulu, Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun 75 gün hak mahrumiyeti ve 63 bin TL para cezasını onadı.

Kurulun açıklaması şöyle;

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun, PFDK'nın 06.08.2020 tarihli E.2019-2020/889 K.2019-2020/1078 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 20.08.2020 Perşembe günü saat 15:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada;

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ve vekili Av. Duygu Yaşar'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;