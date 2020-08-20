Tahkim Kurulu, Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun 75 gün hak mahrumiyeti ve 63 bin TL para cezasını onadı.
Kurulun açıklaması şöyle;
"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun, PFDK'nın 06.08.2020 tarihli E.2019-2020/889 K.2019-2020/1078 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 20.08.2020 Perşembe günü saat 15:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada;
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ve vekili Av. Duygu Yaşar'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
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