Tahmin ettiğinizden daha da stresli olabilirsiniz!

Stresli olmamızın birçok farklı sebebi var. Yaşadığımız çevre, yaptığımız iş, okuduğumuz okul, aile, arkadaşlar… Üzerimizde ruhsal olarak bir baskı hissettiğimiz zamanlarda sinir sistemimiz; adrenalin, noradrenalin ve kortizol gibi hormonlar salgılayarak vücudumuzu uyarır. Bu uyarılar fizyolojik değişimlerle başa çıkabilmemizi sağlar. Stresli olduğumuz anlarda hormonların vücudumuzu uyarmasıyla fiziksel belirtiler ortaya çıkar. İşte stresin fiziksel belirtileri!

1. BEYİN SİSLENMESİ YAŞARSINIZ

Beyin sislenmesi yaşadığınızda bunun unutkanlık olduğunuzu düşünebilirsiniz ancak beyin sislenmesi, unutkanlıktan çok daha farklı. Beyin sislenmesi yaşayan insanlar çevrelerinden anlık olarak koparlar. Arkadaşınız bir şey anlatırken onu dinleyemezsiniz, herhangi bir şeye odaklanamazsınız. Bu sebeple beyin sislenmesi yaşadığınızda yaşam kaliteniz düşer ve bu yaşantınızı olumsuz etkiler.

2. İŞİTSEL ve SÖZLÜ HALÜSİNASYONLAR YAŞABİLİRSİNİZ

Halüsinasyon, beynin yarattığı hisleri gerçek olarak algılamak anlamına gelir. Birçok farklı halüsinasyon çeşidi var. Stres sebebiyle ortaya çıkan halüsinasyonlardan biri de sözlü ve işitsel olanlar. İşitsel halüsinasyon, olmayan seslerin duyulmasıdır ve fısıltı şeklinde ortaya çıkabilir. Eğer gaipten sesler duyuyorsanız sebebi büyük ihtimalle stres!