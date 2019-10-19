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Tahmin ettiğinizden daha da stresli olabilirsiniz!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | 19.10.2019 01:50 | Son Güncelleme

Hepimiz farklı sebepler yüzünden stresli günler geçirebiliriz. Peki düşündüğünüzden daha fazla stresli olduğunuzun sinyalleri neler? Şimdi onlara bakalım.

Tahmin ettiğinizden daha da stresli olabilirsiniz!

Stresli olmamızın birçok farklı sebebi var. Yaşadığımız çevre, yaptığımız iş, okuduğumuz okul, aile, arkadaşlar… Üzerimizde ruhsal olarak bir baskı hissettiğimiz zamanlarda sinir sistemimiz; adrenalin, noradrenalin ve kortizol gibi hormonlar salgılayarak vücudumuzu uyarır. Bu uyarılar fizyolojik değişimlerle başa çıkabilmemizi sağlar. Stresli olduğumuz anlarda hormonların vücudumuzu uyarmasıyla fiziksel belirtiler ortaya çıkar. İşte stresin fiziksel belirtileri!

1. BEYİN SİSLENMESİ YAŞARSINIZ

Beyin sislenmesi yaşadığınızda bunun unutkanlık olduğunuzu düşünebilirsiniz ancak beyin sislenmesi, unutkanlıktan çok daha farklı. Beyin sislenmesi yaşayan insanlar çevrelerinden anlık olarak koparlar. Arkadaşınız bir şey anlatırken onu dinleyemezsiniz, herhangi bir şeye odaklanamazsınız. Bu sebeple beyin sislenmesi yaşadığınızda yaşam kaliteniz düşer ve bu yaşantınızı olumsuz etkiler.

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2. İŞİTSEL ve SÖZLÜ HALÜSİNASYONLAR YAŞABİLİRSİNİZ

Halüsinasyon, beynin yarattığı hisleri gerçek olarak algılamak anlamına gelir. Birçok farklı halüsinasyon çeşidi var. Stres sebebiyle ortaya çıkan halüsinasyonlardan biri de sözlü ve işitsel olanlar. İşitsel halüsinasyon, olmayan seslerin duyulmasıdır ve fısıltı şeklinde ortaya çıkabilir. Eğer gaipten sesler duyuyorsanız sebebi büyük ihtimalle stres!

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3. SÜREKLİ ALERJİK SORUNLARLA KARŞILAŞIRSINIZ

Stresli olduğunuz anlarda sürekli alerji atakları geçirdiğinizi hissedebilirsiniz ve “alerji işte” diyerek geçiştirebilirsiniz. Ancak alerjik durumlarla daha önce karşılaşmamanıza rağmen çok sık karşılaşırsanız bunun sebebi sandığınızdan daha fazla stresli olmanız olabilir.

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4. ANİ KİLO DEĞİŞİMLERİ

Harvard Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmada stresin hangi hormonu etkilediğine bağlı olarak yeme isteğinin artıp azalabileceğini söylüyor. Eğer kilonuzda dalgalanmalar yaşıyorsanız bunun nedeni stres olabilir.

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5. ENERJİNİZ ÇOĞUNLUKLA DÜŞÜKTÜR

Stresli olduğumuz zamanlarda beynimizin sinirsel aktiviteleri artar ve bu artış sebebiyle kalp atışlarımızda da yoğun artış gözlemlenir. Çabuk yorulmamıza sebebiyet veren bu durum, stresten kaynaklanır.

6. ÇOK SIK İÇ ÇEKERSİNİZ

Stanford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre her insan farkında olmadan saatte 12 kez derin nefes alır. Bu derin nefeslerin yani iç çekmenin sebebi beynin duygusal merkezlerinde üretilen bombesinle ilişkili. Mutsuz ve stresli olduğumuz anlarda daha çok iç çekersiniz. Çok fazla iç çekme de nörolojik hastalıklara sebep olabilir. Bu yüzden dikkatli olmalısınız.

7. SIK SIK SAKARLIKLAR YAŞARSINIZ

Stres, dikkatinizin dağılmasına sebep olur ve bu da birtakım küçük sakarlıklara yol açar. Stresli olduğunuz zamanlarda elinize aldığınız bir şey bir anda düşüp kırılabilir ve bir yerlere çarpabilirsiniz. Olası kazalara dikkat!

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8. CİLT SORUNLARINDA ARTIŞ

Kuzey Texas Üniversitesi, Sağlık Merkezi’nin yaptığı bir araştırmada insan vücudunun herhangi bir baskı yaşadığında daha fazla hormon ürettiği sonucuna ulaşıldı. Normalden fazla hormon salgılanması sivilce, siyah nokta gibi cilt sorunlarına sebep olabilir. Cilt problemlerinin kalıcı olmaması için stresten uzak durmalısınız.

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9. KUMAR OYNAMA EĞİLİMİNDE OLURSUNUZ

At yarışından tutun sayısal loto oynayanlar hatta kumar bağımlısı olanlar, genellikle stresli kişilerdir. Kumar bağımlılığı farkındalığını sağlayan kurumlar, stresin daha fazla kumar oynama dürtüsüne sebep olduğunu belirtiyor.

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