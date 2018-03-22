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Taht el mi değiştiriyor? BluTV'den flaş Game of Thrones hamlesi

DİZİ HABERLERİ  | 22.03.2018 14:03 | Son Güncelleme

Dünya çağında en çok izlenen dizilerin başında gelen Game of Thrones‘un Türkiye’deki yayın sahibi değişiyor. BluTV, iddialı bir hamleyle popüler diziyi platforma taşıyor.

Taht el mi değiştiriyor? BluTV'den flaş Game of Thrones hamlesi

Game of Thrones 8. sezon bölümleriyle final yapmaya hazırlanıyor. HBO’nun en popüler yapımları arasında yer alan dizinin son sezonu ise 2019‘da hayranlarla buluşacak. Yeni sezon gelmeden dizinin Türkiye yayınında heyecan verici bir gelişme oldu. Netflix benzeri yerli çevrim içi yayın servisi, her bölümüyle izlenme rekorları kıran dizinin yakında kendi platformunda yayınlanacağını müjdeledi.

BluTV‘nin internet sitesinden yapılan şöyle:

"Tüm dünyada izlenme rekorları kıran, IMDB’de bir milyon oy alarak En Çok Oylanan Diziler Listesi’nde ilk sırada yer alan Game Of Thrones çok yakında BluTV’de!

George R.R. Martin’in çok satan kitaplarından uyarlanan, David Benioff ve D.B. Weiss’in yaratıcısı olduğu HBO yapımı fenomen dizi; Westeros’un mistik topraları ve Yedi Krallık’ın kontrolü için mücadeleye giren 9 soylu ailenin taht oyunları ve düşmanlıklarının anlatıldığı sonsuz bir macera.

Kit Harington, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Lena Headey, Maisie Williams, Sophie Turner, Aidan Gillen ve çok daha fazla başarılı oyuncuyu kadrosunda bulduran, 2011 yılında ilk bölümünün yayınlanmasının ardından 7 sezondur her bölümü ayrı bir televizyon olayına dönüşen, çekimleri Kuzey İrlanda, İzlanda, Fas gibi dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan dizi; televizyon tarihinin en iyi yapımlarından biri."

Yeni sezon BluTV’de mi?

HBO’nun popüler dizisinin Türkiye yayın hakları Digitürk‘te bulunuyordu. Doğan Medya Grubu’nun satın alımından önce oraya ait olan BluTV’ninse dizinin tüm haklarını satın alıp almadığı şimdilik net değil gibi. Yapılan resmi açıklamada da Game of Thrones 8. sezon bölümlerinin platform üzerinden yayınlanıp yayınlanmayacağı belirtilmemiş

ewsdaxz

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Anahtar Kelimeler:
BluTV Game of Thrones

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