Takım eş anlamlısı nedir? Takım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Takım kelimesi Türkçe kökenlidir ve "eklemek" anlamına gelen "tak-" fiiline "+Im" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Takım sözcüğü günlük hayatta yaygın kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkar. Bunun sebebi takım kelimesinin birden fazla anlama gelmesidir. Türk Dil Kurumuna göre takım kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı

Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk

Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu

Birbirini tamamlayan şeylerin tümü

Sigara ağızlığı

Takım elbise

Hayvanlarda yemek borusu, akciğer ve karaciğere genel olarak verilen ad

Aşağılayıcı ve küçümseyici anlamda topluluk

Bölüğü oluşturan birliklerden her biri

Canlıların bölümlendirilmesinde familya ile sınıf arasında yer alan, yakın benzerlikler gösteren organizmaların oluşturduğu birlik

Bir filmin çevriminde görüntüleri alma, aydınlatma, ses alma gibi belli başlı çalışmaları yapmak için gerekli en küçük teknikçiler topluluğu

Bir oyunda sahaya çıkan belli kuruluşlara bağlı oyuncular topluluğundan her biri

Birlikte oynayan, kazanmak için birlikte çalışan sporcu topluluğu.

Birden fazla anlamı ifade eden takımın eş anlamlısı olan sözcükler de cümle içinde alternatif olarak tercih edilebilir.

Takım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Dilimizde neredeyse tüm kelimeler ile aynı anlamı taşıyan anlamdaş kelimeler bulunur. Takım kelimesi de eş anlamlısı bulunan kelimeler arasında yer alır. Takım kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük vardır. Takım eş anlamlısı kelimeler:

Bando

Cihaz

Ekip

Ekipman

Küme

Öğür

Posta

Set

Zümre

Bu sözcükler cümle içinde takım sözcüğü yerine kullanılabilir.

Takımın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin kullanımının net olarak anlaşılması için örnek cümlelerden yararlanılabilir. Her cümlede takım sözcüğünün anlamdaşı, cümlenin anlamına göre uygun yerlerde kullanılabilir. Takım sözcüğünün eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: