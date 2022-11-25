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Takım eş anlamlısı nedir? Takım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.11.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kökenli olan takım sözcüğü günlük hayatta sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Özellikle spor dallarında yaygın bir terim olan takım kelimesini her alanda duymak mümkündür. Takım kelimesi ile aynı anlama gelen sözcükler de en az takım sözcüğü kadar tercih edilir. Takım sözcüğünün anlamdaşı cümle içinde tercih edilebilir. Türkçe kökenli kelimelerden birisi olan takım kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Takım eş anlamlısı nedir? Takım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Takım kelimesi Türkçe kökenlidir ve "eklemek" anlamına gelen "tak-" fiiline "+Im" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Takım sözcüğü günlük hayatta yaygın kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkar. Bunun sebebi takım kelimesinin birden fazla anlama gelmesidir. Türk Dil Kurumuna göre takım kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı
  • Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk
  • Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu
  • Birbirini tamamlayan şeylerin tümü
  • Sigara ağızlığı
  • Takım elbise
  • Hayvanlarda yemek borusu, akciğer ve karaciğere genel olarak verilen ad
  • Aşağılayıcı ve küçümseyici anlamda topluluk
  • Bölüğü oluşturan birliklerden her biri
  • Canlıların bölümlendirilmesinde familya ile sınıf arasında yer alan, yakın benzerlikler gösteren organizmaların oluşturduğu birlik
  • Bir filmin çevriminde görüntüleri alma, aydınlatma, ses alma gibi belli başlı çalışmaları yapmak için gerekli en küçük teknikçiler topluluğu
  • Bir oyunda sahaya çıkan belli kuruluşlara bağlı oyuncular topluluğundan her biri
  • Birlikte oynayan, kazanmak için birlikte çalışan sporcu topluluğu.

Birden fazla anlamı ifade eden takımın eş anlamlısı olan sözcükler de cümle içinde alternatif olarak tercih edilebilir.

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Takım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Dilimizde neredeyse tüm kelimeler ile aynı anlamı taşıyan anlamdaş kelimeler bulunur. Takım kelimesi de eş anlamlısı bulunan kelimeler arasında yer alır. Takım kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük vardır. Takım eş anlamlısı kelimeler:

  • Bando
  • Cihaz
  • Ekip
  • Ekipman
  • Küme
  • Öğür
  • Posta
  • Set
  • Zümre

Bu sözcükler cümle içinde takım sözcüğü yerine kullanılabilir.

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Takımın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin kullanımının net olarak anlaşılması için örnek cümlelerden yararlanılabilir. Her cümlede takım sözcüğünün anlamdaşı, cümlenin anlamına göre uygun yerlerde kullanılabilir. Takım sözcüğünün eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Grup içinde anlaşmazlıklar söz konusu.
  • Gönüllü bir bandoda herkesin ortak bir amacı olmalı.
  • Biz bir zümre olarak görev dağılımlarını yaptık.
  • Basketbol ekibi bu sezon da harika başarılara imza attı.
  • Bir küme insan hayvan haklarını savunmak için bir araya geldi.
  • Alet ekipmanı alıp evde bozulmuş her şeyi teker teker tamir etmeye başladı.
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