Takımından uyarı aldı, oyun alanını terk etti! Nagihan Karadere gözyaşlarını tutamadı

Survivor All Star'da bu sezon heyecan hiç bitmiyor. Tansiyonun bir an olsun düşmediği fenomen yarışmaya bu defa Nagihan Karadere'nin sözleri ve gözyaşları damga vurdu.

Bozok yarışırken takım arkadaşlarından Nagihan'ın dışarıdan çok bağırmamasını istedi. Atakan'ın bunu Nagihan'a söylemesi sonrasında Nagihan oyun alanını terk etti.

'SESİMİ DUYMAK İSTEMİYOR'

Nagihan gözyaşları içinde 'Sakat sakat gidiyorum parkur başına kadar. Aleyna'ya gittim, taktikler verdim. Bak dedim şunu şöyle yap, bunu böyle yap, hep alttan atma, üstten at. Son saniyeye kadar yırtındım. Takımıma destek oluyorum. Beyfendi benim sesimi duymak istemiyor. Kötülük mü yapıyorum ben?" diyerek isyan etti.