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Takip: İstanbul filmi nerede çekildi? Takip: İstanbul filmi konusu ne? İşte oyuncu kadrosu…

30.05.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orijinal adı Taken olan film, Türkçe’ye Takip: İstanbul adıyla çevrilmiştir. Taken adlı filmin devam filmi niteliğinde olan Takip:İstanbul (Taken 2), 2012 yılında beyaz perdede gösterime girdi. Yönetmenliğini Olivier Megaton’un yaptığı filmin, senaryosunu ise aynı zamanda yapımcılığı da üstlenen Luc Besson yaptı.

Takip: İstanbul filmi nerede çekildi? Takip: İstanbul filmi konusu ne? İşte oyuncu kadrosu…

Fransa yapımı bir aksiyon filmi niteliğinde izleyici ile buluşan Takip: İstanbul filminin büyük bir kısmı İstanbul’da çekilmiştir. Filmin başrollerinde Liam Neeson, Maggie Grace ve Famke Janssen gibi birçok ünlü isim yer alıyor.

TAKİP: İSTANBUL FİLMİ KONUSU

Bir önceki filmde Liam Neeson'un canlandırdığı emekli CIA ajanı Bryan Mills, kızını kaçıran ve yine Mills tarafından öldürülen çete elemanı, aynı zamanda Arnavut mafya babasının oğludur. Tropojë'deki cenazesinde, Arnavut mafya babası ve terörist Murad Hoca (Rade Šerbedžija), oğlunun ve arkadaşlarının intikamını almaya yemin eder.

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Adamlarıyla Paris'e gider. Marko'nun ölüm anında bulunan, ancak hiçbir bilgisi olmayan eski istihbarat ajanı Jean-Claude Pitrel'i sorgulayıp işkence eder. Daha sonra Pitrel'in dosyaları için yolsuz bir polis yetkilisine rüşvet verir ve oğlu Marko'nun ölümünden Pitrel'in eski dostu Bryan Mills'in sorumlu olduğunu ve İstanbul'da tatil yaptığını ortaya çıkarır.

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Bu arada Bryan Mills, İstanbul'da zengin bir Arap şeyhinin üç günlük güvenlik işini yeni bitirmiştir ve eski karısı Lenore ve kızı Kim, onu İstanbul'a sürpriz ziyarete geldiğinde çok şaşırmıştır. Mills'in İstanbul'da olduğunu öğrenen mafya babası Murad Hoca adamlarıyla peşine düşer. Karısı kaçırılan Mills, kızının yardımıyla işin içinden çıkmaya çalışır.

TAKİP: İSTANBUL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

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Çekimler 2012 başlarında gerçekleşti; Liam Neeson ve Maggie Grace sahnelerini Ocak ayında Los Angeles'ta çekmiştir. İstanbul sahneleri ise Kasım 2011'de çekilmiştir.

Bazı sahneler bir hafta boyunca Fransa'daki Saint-Denis'de Luc Besson tarafından kurulan Cité du Cinéma'nın yeni film stüdyolarında çekilmiştir.

TAKİP: İSTANBUL OYUNCU KADROSU

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  • Liam Neeson - Bryan Mills
  • Maggie Grace - Kim Mills
  • Famke Janssen - Lenore "Lennie" Mills-St. John
  • Rade Šerbedžija - Murad Hoca
  • Leland Orser - Sam Gilroy
  • Jon Gries - Mark Casey
  • D. B. Sweeney - Bernie Harris
  • Luke Grimes - Jamie Conrad
  • Olivier Rabourdin - Jean-Claude Pitrel
  • Kevork Malikyan - Müfettiş Durmaz
  • Luenell - Kim'in Sürüş Eğitmeni
  • İlkay Akdağlı - Arnavut İstihbarat Görevlisi

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