Takip: İstanbul filmi nerede çekildi? Takip: İstanbul filmi konusu ne? İşte oyuncu kadrosu…

Fransa yapımı bir aksiyon filmi niteliğinde izleyici ile buluşan Takip: İstanbul filminin büyük bir kısmı İstanbul’da çekilmiştir. Filmin başrollerinde Liam Neeson, Maggie Grace ve Famke Janssen gibi birçok ünlü isim yer alıyor.

TAKİP: İSTANBUL FİLMİ KONUSU

Bir önceki filmde Liam Neeson'un canlandırdığı emekli CIA ajanı Bryan Mills, kızını kaçıran ve yine Mills tarafından öldürülen çete elemanı, aynı zamanda Arnavut mafya babasının oğludur. Tropojë'deki cenazesinde, Arnavut mafya babası ve terörist Murad Hoca (Rade Šerbedžija), oğlunun ve arkadaşlarının intikamını almaya yemin eder.

Adamlarıyla Paris'e gider. Marko'nun ölüm anında bulunan, ancak hiçbir bilgisi olmayan eski istihbarat ajanı Jean-Claude Pitrel'i sorgulayıp işkence eder. Daha sonra Pitrel'in dosyaları için yolsuz bir polis yetkilisine rüşvet verir ve oğlu Marko'nun ölümünden Pitrel'in eski dostu Bryan Mills'in sorumlu olduğunu ve İstanbul'da tatil yaptığını ortaya çıkarır.

Bu arada Bryan Mills, İstanbul'da zengin bir Arap şeyhinin üç günlük güvenlik işini yeni bitirmiştir ve eski karısı Lenore ve kızı Kim, onu İstanbul'a sürpriz ziyarete geldiğinde çok şaşırmıştır. Mills'in İstanbul'da olduğunu öğrenen mafya babası Murad Hoca adamlarıyla peşine düşer. Karısı kaçırılan Mills, kızının yardımıyla işin içinden çıkmaya çalışır.