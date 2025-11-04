Takke takıp, cübbe giyip otomobille drift attı! O görüntüler sosyal medyada gündem oldu

İl Jandarma Komutanlığı 1'inci Motorize Trafik Tim Komutanlığı ve Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Çardak köyünde cübbe ve sarık giyip otomobille drift attığı görüntüleri sosyal medyada 'Hayırlı Cumalar' mesajıyla paylaşan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Paylaşımı yaptığı tespit edilen H.Ö.'ye, 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek', 'Dini değerleri aşağılama', 'Drift yapmak' ve 'Sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' suçlarından 65 bin 69 TL idari para cezası uygulanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, araç sahibine de 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanılmasına izin vermek' maddesinden 18 bin 677 TL idari trafik para cezası uygulandı.

(DHA)