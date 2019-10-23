Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi: 7 yaralı

St. Petersburg şehrindeki bir dört yolda meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, yolun solundan gelen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle soldan gelen otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve o sırada yaya geçidindeki insanların üzerine devrildi.
Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
(DHA)
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