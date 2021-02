Taksi şoföründen koronavirüse koruma kabinli önlem

Yolculardan da olumlu dönüşler aldığını kaydeden Özgen, “Müşterilerimiz her takside bu uygulamanın olmasını istiyor. Müşterilerimiz kendilerini güvende hissediyor. Gönül rahatlığı ile gidecekleri yere gidiyor. Aracımda Kovid-19’a karşı tek önlemim kabin değil. Her türlü önlemi aldım. Maske, dezenfektan, kolonya, kullanıyoruz. Hijyene dikkat ediyorum. Her gün arabamızı yıkatıp, dezenfekte ettiriyoruz. Belediyemizde bize bu konuda destek oluyor. Yetkililere teşekkür ediyoruz. Her şeyin başı sağlık, müşterilerimizin sağlığını önemsiyorum." diye konuştu.

Taksi yolcularından Yusuf Sever de yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele taksi sahibi Özgen'i sergilemiş olduğu hassasiyetten dolayı tebrik etti.

Herkesin bu hassasiyeti göstermesi halinde kısa sürede salgının en alt seviyelere ineceğine inandığını kaydeden Sever, "Takside yolcu sağlığı için her şey düşünülmüş. Bundan dolayı da ben taksi kullanacağım zaman Yasin Beyi tercih etmeye özen gösteriyorum." ifadelerine yer verdi.