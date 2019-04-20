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Taksici, susayan köpeğe elleriyle su içirdi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.04.2019 09:12 | Son Güncelleme

Aksaray'da taksici Refik Kotuk, sokak köpeğine, çeşmeden elleriyle su içirdi.

Ansaray'da kentin en işlek yeri Ankara Caddesi'ndeki taksi durağında bekleyen Refik Kotuk, bitkin haldeki köpeği görünce susadığı düşündü. Bunun üzerine sokak çeşmesinden elleriyle köpeğe su içirdi. O sırada babasıyla birlikte yoldan geçen kız çocuğu da köpeğe yiyecek verdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedip, sosyal paylaşım sitelerinde yayınladı. Görüntüler hızla beğeni toplayıp, yayıldı.

Köpeğin çeşmenin başına geldiğini ve susadığını fark ettiğini söyleyen Refik Kotuk, şunları söyledi; "Önce ekmek attım yemedi. Ben de elimle su verdim. 4-5 avuç su içti ve yoluna gitti. Sosyal medyada yayınlanmasından sonra çok olumlu tepkiler aldım. Cenabı Allah, onlar için 'Benim dilsiz kullarım' diyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray köpek Su

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