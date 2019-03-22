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Taksiciden aracına binen turiste şok sözler: Sen terörist misin?

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 22.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda bir taksici aracına aldığı Senegalli turisti “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin” diyerek aşağıladı. Senegalli turist, kendisine hakaret eden ve fazla para isteyen taksiciyi kameraya kaydetti. Senegalli turist polise başvurarak taksiciden şikayetçi oldu.

Atatürk Havalimanı’ndan aracına aldığı Senegalli yolcuya küfür ve hakaretler yağdıran taksi sürücüsü, kameraya yansıdı. “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin buraya” diyerek turisti aşağılayan taksici, "bu kadarına da pes" dedirtti. Duyduğu cümleler karşısında şoka uğrayan turist, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve polise giderek taksiciden şikayetçi oldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Bakırköy- Aksaray sahil yolunda yaşandı. İddiaya göre Senegal’den Türkiye'ye gelen Ousmane Alyly, Atatürk Havalimanı’ndan Aksaray’a gitmek için bir taksiye bindi. Taksiye bindiği esnada sürücüden taksimetreyi açmasını isteyen Ousmane Alyly ile sürücü arasında tartışma yaşandı.

Sürücünün taksimetreyi açmayarak ödemeyi dolar üzerinden istemesi üzerine tartışma büyüdü. Bunun üzerine sürücü, aracına aldığı Ousmane Alyly’e hakaret yağdırarak, şiddet uyguladı. Yol boyunca turisti taciz eden taksici, "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin buraya” diyerek aşağıladı.

'ZORLA BAHŞİŞ İSTEDİ'

Kendisine hakaretler yağdırarak, terörist diyen sürücüden rahatsız olan Ousmane Alyly, taksiciden aracı durdurmasını istedi. Ousmane Alyly’in tüm ısrarlarına rağmen taksiyi durdurmayan ve Aksaray’a kadar Ousmane Alyly’e hakaretler yağdıran sürücü, Aksaray’a geldiğinde ise ödemeyi istedi. Taksimetrede 48 lira yazdığı için 100 lira veren Ousmane Alyly, para üstünü istedi. Sürücü ise para üstünü verme karşılığında 10 lira bahşiş istedi. Turistin direnmesine karşı ısrarla bahşişi isteyen sürücü, alamayacağını anlayınca para üstünü vererek uzaklaştı. Yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Senegalli turist, polis merkezine giderek taksiciden şikayetçi oldu.

“BANA KÜFÜR ETTİ, TERÖRİST MİSİN DEDİ”

Başından geçenleri anlatan Ousmane Alyly, “Ben Atatürk Havalimanı’ndan Aksaray’a gitmek için ticari taksiye bindim. Taksiye bindiğimde şoför bana, '20 dolar ver' dedi. Ben de 'benim 20 dolarım yok, Türk parası var' dedim. 'Taksimetreyi aç, ne kadar yazarsa ben sana o kadar para veririm' dedim. Bana küfür etti, 'terörist misin' dedi. Bana çok küfürler etti, bana vurdu. Bende videoya çektim. Polis karakoluna gittim. Şikayet ettim. Arabadan inerken para veriyordum, ısrarla euro istedi. Ben de 'vermem sana Türk parası vereceğim' dedim. Sonra taksimetre 48 lira yazdı, ben 100 lirayı verdim. Bahşiş istedi. 50 lirasını aldı, geri kalanı da geri aldım” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
taksici Atatürk Havalimanı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Türkiye çağ atlıyor. İnsanlığa saygısı olmayan kişi inancını ancak amacı için kullanır.
direk taksiyi belirli bir süre 1 ay kadar gibi bağlayacaksın ve sağlam ceza keseceksin. bu taksiciler çok oldular artık bir yaptırım uygulanmalı hali hazırdaki yaptırımlar görüyoruz ki bir işe yaramıyor.
guzel ülkemin namussuzları... profesyonellik şart.. uber gibi fuzen şart... cajallara dolandırıcılara kalmış ortalık
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