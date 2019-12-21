Takside yazanları gören gözyaşlarını tutamıyor!

Taksici Sinan Özcanlı, toplum olarak her konuda duyarlı olmak gerektiğini, amacının da farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Özcanlı, "Başka Cerenler de ölmesin dedik, benim de çocuğum var. Belki birine yardımcı oluruz diye böyle farkındalık yaptık. Bunu yaptıktan sonra büyük ilgi gördü. Hepimiz kötü değiliz, içimizde birkaç tane çürük var, bunu ayırt etmemiz lazım. Parası olmayanlara zaten yardımcı oluyoruz, taksiyle taşıyoruz. Her şey para değil, işimiz taksicilik ama para olarak bunu düşünmedik. Aracımızın bir tekeri de hayra dönsün. Kendisini zor durumda hisseden herkese, herkesin yardımcı olması lazım” dedi.

Taksi şoförü Murat Arslan (22) ise, "Takside ben de çalışıyorum, uygulamamız güzel oldu. Bu fikir ortaya çıktı, Cerenler gitmesin. Bizim de bacılarımız var. Ordu’da sokakta herkes bizim kardeşimiz, bacımız. Her zaman destek vermeye hazırız. Bunu reklam için yapmadık, taksi şoförü olarak bunu yazdıysak arkasında duracağız. Telefonlarımız gece gündüz açık” diye konuştu.

(DHA)

