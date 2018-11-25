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Taksim'de atlı polisler göreve başladı

Devrim Karadag Devrim Karadag
GÜNDEM  | 25.11.2018 14:59 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler Sultanahmet'ten sonra Taksim Meydanı'nda da görev yapmaya başladı.

Taksim'de atlı polisler göreve başladı

İstanbul'da trafiğe kapalı turistik alanlar ve özellikle maçlarda stat çevrelerinde görevlendirilmek amacıyla geçtiğimiz haftalarda Sultanahmet Meydanı'nda görev yapmaya başlayan atlı polis uygulaması, Taksim Meydanı'nda da hayata geçirildi.

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GEZİ PARKI'NDA GÖREV YAPTILAR

Emniyet bünyesindeki atlı birlikte görev yapan dört polis, atlarıyla Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda görev yaptı.

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Bugün başlayan uygulamanın önümüzdeki günlerde belli bir program dahilinde devam edeceği belirtildi. (DHA)

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Taksim atlı polis istanbul

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