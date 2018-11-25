Taksim'de atlı polisler göreve başladı

İstanbul'da trafiğe kapalı turistik alanlar ve özellikle maçlarda stat çevrelerinde görevlendirilmek amacıyla geçtiğimiz haftalarda Sultanahmet Meydanı'nda görev yapmaya başlayan atlı polis uygulaması, Taksim Meydanı'nda da hayata geçirildi.
GEZİ PARKI'NDA GÖREV YAPTILAR
Emniyet bünyesindeki atlı birlikte görev yapan dört polis, atlarıyla Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda görev yaptı.
Bugün başlayan uygulamanın önümüzdeki günlerde belli bir program dahilinde devam edeceği belirtildi. (DHA)
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