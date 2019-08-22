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Taksim'de bir rögarda meydana gelen patlama paniğe neden oldu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.08.2019 04:31 | Son Güncelleme

Taksim'de gece saatlerinde bir rögarda meydana gelen patlama korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın neden kaynaklandığının tespiti için çalışmalar sürüyor.

Taksim'de bir rögarda meydana gelen patlama paniğe neden oldu

Taksim'de saat 00.30 sıralarında duyulan patlama sesi çevrede korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Kazancı Yokuşu olarak bilinen Osmanlı Sokağı'nı yaya ve araç trafiğine kapattı. Ayrıca bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken, incelemeler sonucu patlamanın bir rögarda meydana geldiği tespit edildi. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan olay yerinde çevrede alınan güvenlik önlemleri kapsamında sokak yaklaşık bir saat yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çalışmanın ardından sokak yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksim patlama

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