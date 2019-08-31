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Taksim'de iki grup birbirine girdi! Polis müdahale etti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 31.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

Taksim İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Şişe ve kemerlerin de kullanıldığı kavga, polisin olay yerine gelmesiyle sona erdi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga kadınlar arasında başladı. Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi.

KAVGAYA ERKEKLER DE DAHİL OLDU

Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi. Kadınları ayıramayan erkekler de kavgaya dahil oldu. Erkekler birbirlerine şişe ve kemerlerle saldırdı. Bir kişi göğsünden yaralanmasına rağmen kavgaya devam etti.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polisler geldi. Polisin gelmesiyle kavga sona erdi. Kavganın bitmesi ile bir grup taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Polislerin gelmesiyle yaralı kişi için ambulans çağrıldı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Taksim kavga

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