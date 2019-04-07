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Taksim'de kavga! Yumruklar havada uçuştu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.04.2019 09:34 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Taksim Meydanı'nda kavga çıktı. İki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşürken, olay yerine gelen Güven Timleri vatandaşları güçlükle ayırdı.

Taksim'de kavga! Yumruklar havada uçuştu

Taksim Meydanı’nda bulunan bir turistle Türk vatandaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yumrukların havada uçuştuğu görüldü.

GÜVEN TİMLERİ ARAYA GİRDİ

Bunun üzerine Taksim Meydanı’nda görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler araya girerek kavgayı sonlandırdı.

DUYAN ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ekipler tarafından kavgadan uzaklaştırılan turistin kavga ettiği kişiye ‘eşek herif’ diyerek hakaret etmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Kavgaya karışan kişiler güven timleri tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksim istanbul kavga

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