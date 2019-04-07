Taksim'de kavga! Yumruklar havada uçuştu

Taksim Meydanı’nda bulunan bir turistle Türk vatandaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yumrukların havada uçuştuğu görüldü.
GÜVEN TİMLERİ ARAYA GİRDİ
Bunun üzerine Taksim Meydanı’nda görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler araya girerek kavgayı sonlandırdı.
DUYAN ŞAŞKINA DÖNDÜ
Ekipler tarafından kavgadan uzaklaştırılan turistin kavga ettiği kişiye ‘eşek herif’ diyerek hakaret etmesi görenleri şaşkına çevirdi.
Kavgaya karışan kişiler güven timleri tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.
Şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. (İHA)
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