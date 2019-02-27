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Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 27.02.2019 10:21 | Son Güncelleme

İstanbul'un en işlek noktalarından birinde yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Çevresindekilere aldırış etmeden herkesin gözü önünde eski kıyafetlerini giyip dilenmeye başlayan kadın 'Bu kadarına da pes' dedirtti. Zaman zaman kazandığı paraları sayarak saklayan dilenci, zabıta ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi.

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bir kadının yanında getirdiği eski kıyafetleri giyerek vatandaşların duygularını istismar edip dilencilik yaptığını ihbarını alan zabıta ekipleri harekete geçti. Vatandaşların şikayeti doğrultusunda çalışmalara başlayan zabıta ekipleri önce dilencilik yaptığı iddia edilen kadını takibe aldı. Takip sırasında kadının Taksim Meydan’a gelerek önce kıyafetlerini değiştirdiği ardından dilendiği paraları sayarak vücudunun çeşitli yerlerine sakladığı görüldü.

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Bunun üzerine zabıta ekipleri operasyon için doğru zamanı beklemeye başladı. Kadının, İstiklal Caddesi’nde vatandaşlardan para dilendiğini gören ekipler dilenciyi yakalayarak gözaltına aldı. Zabıta ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, kendisini çeken basın mensubuna tepki göstererek, "Bir şey mi çaldım, param bile yok’’ demesi bu kadarına da pes dedirtti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan kadına idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Taksim dilenci

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