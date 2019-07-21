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Taksim Meydanı'nda 'psikolojisi bozuk turist' paniği

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 21.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

Taksim’de Polis Özel Harekat Noktası'nın önünde çığlık atan turist gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda 'psikolojisi bozuk turist' paniği

Taksim’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir turist çığlıklar atarak ortalığı ayağa kaldırdı. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olay, dün öğlen saatlerinde Taksim Meydanı'nda bulunan Polis Özel Harekat noktasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rusya vatandaşı Nacakob Bnktopobny isimli şahıs, Taksim Meydanı'nda bulunan Polis Özel Harekat Noktası’na gelerek bir anda bağırmaya başladı. Bunun üzerine meydanda bulunan polis ekipleri, anında müdahale ederek şahsı gözaltına aldı. Bir süre Polis Özel Harekat Noktası’nda bekletilen Rus vatandaşı, ekip aracının olay yerine gelmesinin ardından sorgulanmak üzere araca konularak emniyete götürüldü.

Emniyetteki incelemelerde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Nacakob Bnktopobny isimli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
taksim meydanı Polis özel harekat

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