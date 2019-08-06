Mynet Trend

Taksinin çarptığı motosikletli kamyonunun altından kalmaktan kıl payı kurtuldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 06.08.2019 09:41 | Son Güncelleme

Dolapdere’de sokağa giriş yapmak için aniden direksiyonu sağa kıran taksici, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, motosikletinden düşerek sürüklenen sürücü çöp kamyonunun altında girmekten kıl payı kurtuldu.

Kaza, geçtiğimiz 2 Temmuz Salı günü saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde motosiklet sürücüsü cadde üzerinde seyretmeye başladı. Motosikletli yolun sağ tarafından araçları geçtiği esnada en önde seyreden taksi sürücüsü sokağa girmek istedi. Sinyal vermeden direksiyonu sağa kıran taksici, motosikletli gence çarptı. Genç sürücü çarpmanın etkisiyle motosikletiyle beraber yere savruldu. Birkaç metre sürüklenen genç o esnada sokaktan çıkan çöp kamyonun altında girmekten son anda kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇÖP KAMYONUNUN ALTINA GİRMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Görüntülerde, trafik aktığı esnada motosikletli gence taksi çarpıyor. Yere düşen genç sürüklenerek sokağın başına kadar geliyor. Çöp kamyonu genci görünce fren yaparak duruyor. Kazanın şokunu atlatan genç bir süre sonra ayağa kalkıyor. Taksi sürücüsü ise araçtan inerek gencin yanına gidiyor. Kazanın ardından hafif şekilde yaralanan genç ve taksici arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Olayın ardından gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

"HER TARAFTAN ÇIKIŞ VAR, DİKKATSİZLİKTEN ÖTÜRÜ KAZA OLUYOR"

Kazayı gören Orhan Memiş, “Burada oturduğumuz esnada ticari taksi buradan geliyordu. Öteki de yanından çıktı. Ticari yola çıkacakken çarpıştılar. Ondan sonra iki kızıştılar ayırdık, gittiler. Sokaktan çıkan çöp kamyonunun az kalsın altına giriyordu. Kıl payı yırttı sonra hafiften kavga edeceklerdi ayırdık gittiler. Çocukça bir yara yoktu, fazla bir şey olmadı. Buralarda kaza çok oluyor. Her taraftan çıkış var, dikkatsizlikten ötürü oluyor” dedi.


Eşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdiEşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdi
Bataklığa saplanmış halde görünce ekiplere haber verdiBataklığa saplanmış halde görünce ekiplere haber verdi
Hırsızlardan şoke eden hareketHırsızlardan şoke eden hareket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaza Motosiklet kamyon Taksi

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi "Yeter artık, kendinize gelin"

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi "Yeter artık, kendinize gelin"

Barışmaya gittiler, sonrası korkunç!

Barışmaya gittiler, sonrası korkunç!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sultangazi'de şoke eden olay!

Sultangazi'de şoke eden olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da yolda bebekleriyle yürüyen çift büyük şok yaşadı

Bebekli çift büyük şok yaşadı!

Bataklıkta mahsur kalan inek böyle kurtarıldı

Bataklığa saplanmış halde görünce ekiplere haber verdi

İstanbul'da polise biber gazı sıkan şüpheliler kamerada

Hırsızlardan şoke eden hareket

İtfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan kuş için seferber oldu

Mahsur kaldı, ekipler seferber oldu

ABD'deki silahlı saldırının görüntüleri yayınlandı

Polis yayınladı! İşte saldırı anı

Motosikletlinin ölümden döndüğü kaza sonrası yaşanan arbede kamerada

E-5'te olay! "Bizi mi öldüreceksin"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.