Taksinin çarptığı motosikletli kamyonunun altından kalmaktan kıl payı kurtuldu

Kaza, geçtiğimiz 2 Temmuz Salı günü saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde motosiklet sürücüsü cadde üzerinde seyretmeye başladı. Motosikletli yolun sağ tarafından araçları geçtiği esnada en önde seyreden taksi sürücüsü sokağa girmek istedi. Sinyal vermeden direksiyonu sağa kıran taksici, motosikletli gence çarptı. Genç sürücü çarpmanın etkisiyle motosikletiyle beraber yere savruldu. Birkaç metre sürüklenen genç o esnada sokaktan çıkan çöp kamyonun altında girmekten son anda kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇÖP KAMYONUNUN ALTINA GİRMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Görüntülerde, trafik aktığı esnada motosikletli gence taksi çarpıyor. Yere düşen genç sürüklenerek sokağın başına kadar geliyor. Çöp kamyonu genci görünce fren yaparak duruyor. Kazanın şokunu atlatan genç bir süre sonra ayağa kalkıyor. Taksi sürücüsü ise araçtan inerek gencin yanına gidiyor. Kazanın ardından hafif şekilde yaralanan genç ve taksici arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Olayın ardından gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.