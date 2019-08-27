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Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Metin Yamaner Metin Yamaner
YAŞAM  | 27.08.2019 00:28 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinde başrol oynayan oyuncu Talat Bulut, paylaştığı videoya gelen yorumlara isyan etti.

Talat Bulut, Instagram hesabından kızıyla çektiği bir videoyu paylamıştı. Talat Bulut paylaşımına gelen çirkin yorumlara isyan etti.

Instagram'dan paylaştığı son videoda çirkin yorum yapanlara tepki gösteren Bulut, mahkemeye gideceğini de söyledi. Usta oyuncu paylaşımında, "Profilimde paylaştığım son videoya yorum yapanlara sesleniyorum.
Cinsiyet ayrımcılığı üzerine yaptığınız çirkin yorumlar bitti, şimdi de insanların fizikleri üzerine çirkin yorumlar yapmaya başladınız. Bu ne cehalettir, bu ne çirkinliktir. Madem bu kadar güçlü ve delikanlısınız, çocuk evlilikleri, sokakta öldürülen kadınlara engel olmak için gücünüzü göstersenize. Burada tespit edilemediğinizi düşünüyorsunuz. Ama tespit edildiniz. Güçlü olup olmadığınız mahkeme salonlarında görülecek" ifadelerini kullandı.

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Talat Bulut talat bulut instagram

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