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Talat Bulut'tan Robert Downey Jr paylaşımı! 'ABD'de salgın oldu'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 12.04.2019 23:28 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yıldız Robert Downey Jr, Talat Bulut'un dansından ilham aldı. Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut o videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut, yaptığı dansla dünyaca ünlü yıldız Robert Downey Jr'a ilham oldu. Bulut, geçen ay yaptığı dansın hemen hemen aynısını yapan ve sosyal medya hesabından paylaşan dünyaca ünlü oyuncunun gönderisini sayfasına taşıdı.

"ABD'DE BÜYÜK BİR SALGIN BAŞLADI"
Bulut, Robert Downey Jr'ın dansıyla kendi dansını karşılaştırarak "ABD'de büyük bir salgın başladı. Talat Bulut'un dansını ünlü aktör Robert Downey Jr paylaştı" notunu paylaştı. Bulut'un göndersine yorum ve beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Talat Bulut Robert Downey Jr

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