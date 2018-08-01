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Talat Bulut, Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda devam edecek mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2018 10:56 | Son Güncelleme

Oyuncu Talat Bulut'un adı, taciz iddiasıyla gündeme gelmişti. Bulut'un yeni sezonda dizinin kadrosunda yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu bugünkü köşesinde Talat Bulut'un yeni sezonda yer alıp almayacağını yazdı.

Talat Bulut, Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda devam edecek mi?

Oyuncu Talat Bulut'un adı, taciz iddiasıyla gündeme gelmişti. Bulut'un yeni sezonda dizinin kadrosunda yer alıp almayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Talat Bulut'un adı başrolünde yer aldığı FOX'un Yasak Elma dizisinde yaşandığı iddia edilen tacizskandalına karışmıştı. Bulut'un yeni sezonda dizinin kadrosunda yer alıp almayacağı konusunu Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu bugünkü köşesinde masaya yatırdı.

TALAT BULUT DEVAM EDECEK Mİ?

Kuşkusuz yeni sezonun en çok merak edilen dizisi, ‘Yasak Elma’... Sezon finalini, Talat Bulut’un kostüm asistanı Özge Ş.’yi taciz ettiği iddiasıyla yaptı. “Savcının kararını bekliyoruz” diyor yapımcı tarafı. “Tacizden dava açılırsa, başka bir oyuncuyla devam edeceğiz” diyorlar. ‘Peki B planı var mı?’ diye sordum. “Karara göre, yeni oyuncu arayışına gireceğiz” dediler. Aslında kesin vardır. En azından kendi aralarında dillendirilmiştir durum. Haklı olarak, şimdilik açık verilmiyorlar. Yeni bölüm çekimleri ağustos sonu gibi başlayacak. Karar ne zaman belli olacak? “En geç ağustos ortası” dediler.

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