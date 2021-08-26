Taliban'dan kaçan Afgan şarkıcı Aryana Sayeed: Yıllarca Taliban'a karşı durdum

Afganistan'ın ünlü pop yıldızı Aryana Sayeed Taliban'dan kaçtı. Yaşadığı zorlu süreci Reuters'a anlatan Aryana Sayeed "14 Ağustos'ta havayolu şirketlerinden birinin sahibi olan arkadaşım aradı. Ertesi gün bir uçuş olduğunu ve Afganistan'dan çıkmamız gerektiğini ülkede durumun kötüye gittiğini söyledi" dedi.

Afgan şarkıcı Aryana Sayeed açıklamasında "Taliban'ın her an Kabil'e girebileceğini söyledi. Havaalanına gittik işlemler için bekliyorduk, birden bire silah sesleri duyduk. Güvenlik görevlileri de dahil tüm çalışanlar havaalanını terk etti. İnsanlar koşturmaya ve uçaklara binmek için akın etmeye başladı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Ünlü isim açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi ben yıllarca Taliban'a karşı durdum, onlara karşı olduğumu gösteren mesajlar verdim. Bu yüzden ya beni gelip yakalarlarsa diye cidden korktum. Bu benim ve nişanlımın sonu olurdu. Afganistan'dan canlı bir şekilde çıkabildiğim için çok mutluyum. Şu an Washington'dayım ancak normal hissetmiyorum, sarsılmış durumdayım. Tüm bunları yaşamak zorunda kaldığıma inanamıyorum. Bunu hak ettiğimi düşünmüyorum.

Bir insanın müzik yapması, şarkı söylemesi neden büyük bir günah ki, neden böyle bir muameleye maruz kalıyorum. Adına konuştuğum tüm Afgan kadınlar için sadece temel hakları talep ediyorum. Kadınlara şunu söylemek istiyorum: Vazgeçmeyin. Sokağa çıkıp hak arayan kadınları gördüm. Buna devam etmelerini ve mücadeleyi bırakmamalarını istiyorum."

