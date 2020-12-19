Talisca Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı

Çin Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Anderson Talisca’nın adı Beşiktaş’la yeniden anılıyor.

Bir süredir siyah-beyazlı takımla ilgili paylaşımlar yapan ve taraftarı heyecanlandıran yıldız futbolcu, son olarak Vincent Aboubakar ile fotoğrafını paylaşıp 'Yakında birlikteyiz' açıklamasını yapmıştı. Anderson Talisca'nın bir gönderisine de takım arkadaşı 27 yaşındaki Brezilyalı Fernandinho yanıt verdi.

2022 YILINA KADAR MUKAVELE

"Hayat seçimlerle doludur ve benim seçimim mutlu olmaktır" diyen Talisca’ya takım arkadaşından 'Beşiktaş' yorumu geldi. Bunun üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, Talisca’nın Instagram hesabını yorum yağmuruna tuttu. Haziran 2022’ye kadar Çin ekibiyle sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Talisca, Beşiktaş’ta geçirdiği iki sezon boyunca 80 resmi maça çıkmış ve 37 gol atıp 14 asist yapmıştı.

YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR!

Beşiktaş Kulübü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar ise ortacizgi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu. Kaynar, "Talisca, kendine prim yaptırmaya çalışıyor. Bunun dışında başka bir şey yok. Kendi kendine bir şeyler yazıp çiziyor. Bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Taraftarı da yanlış yönlendiriyor. Ocak ayında belki hocamız 1-2 takviye isteyebilir. Dorukhan da artık karar vermeli" dedi.

(AKŞAM)

