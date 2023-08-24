Talisca, Galatasaray'a transfer mi oluyor? Yapılan açıklama kafa karıştırdı

Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ suskunluğunu bozdu. Anderson Talisca için söylediği sözler bir hayli kafa karıştırsa da Galatasaray cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

GALATASARAY'A TRANSFER Mİ OLUYOR?

Anderson Talisca transferine dair gelen soruya cevap veren Emre Kocadağ'ın açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Talisca'nın Galatasaray ile anlaştığı şeklinde yorumlanan bu sözler güne damgasını vurdu.

"Taraftarın Talisca için bir beklentisi varsa biz bunu görmezden gelemeyiz. Girişimimizi yaptık ancak kulübü şu an böyle bir durum düşünmüyor. Bizim taraftarımızın böyle bir beklentisi varken, Talisca para için başka bir camiaya gitme refleksi gösterirse, Beşiktaş taraftarı zaten bunu kabul etmez."

